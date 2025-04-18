匯率報告公布前央行端說帖 貿易協議不宜涉匯率

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）美國最快4月發布匯率報告，隨著時間逼近，中央銀行今天端出逾2600字的說帖，強調美國貿易逆差根源在於儲蓄不足，也反映美國政府的龐大財政赤字，不宜將匯率操縱的制裁條款，做為貿易協議或談判議題。

美國總統川普1月上任以來，陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火，4月2日更宣布對等關稅措施，導致全球經濟局勢動盪，外界憂心，美國財政部即將公布的匯率報告，川普恐「借題發揮」。

央行趕在美國匯率報告公布前，今天發布「經常帳餘額與匯率之相關性」為題、內容超過2600字的新聞稿（https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-302-181341-3319b-1.html），強調美國貿易逆差根源在於其儲蓄不足，也反映美國政府的龐大財政赤字，如果美國無法增加儲蓄，無法有效改善貿易逆差問題。

央行表示，川普1.0政策希望透過對其最大進口來源國中國加徵關稅方式，減少美國貿易逆差，實際上，美國對中國貿易逆差轉移至其他貿易對手，形成破口，美國貿易逆差仍擴大。

有鑑於川普1.0政策效果不彰，川普2.0為了防堵破口，採行全面加徵關稅方式，並觸及非關稅議題，包含非關稅壁壘及匯率議題。

然而，多數學者專家都不認為這是解方。白宮經濟顧問委員會前主席費德斯坦（Martin Feldstein）表示，美國長期經常帳逆差反映國內儲蓄過低，而非貿易夥伴匯率政策；美國聯準會（Fed）自推出量化寬鬆（QE）等非傳統性貨幣政策後，已沒有立場指責他國操縱匯率。

央行外匯局局長蔡烱民指出，經常帳失衡反映經濟結構問題，要解決全球經常帳失衡問題，不能僅倚賴匯率或單一國家調整，順差國及逆差國均應調整國內投資與儲蓄失衡的狀況，其中順差國應致力縮減超額儲蓄，逆差國則增加儲蓄，以解決儲蓄不足。

央行並引用美國財政部匯率報告及國際貨幣基金（IMF）研究內容，指出長期為經常帳逆差的國家，應專注於提高競爭力和儲蓄，加強工人的技能基礎，增加國民儲蓄以保障公共養老金體系的可持續性，或撙節財政支出或進行財政重整，降低消費等國內需求，減緩經常帳失衡的現象。

對於外界認為，台灣對美貿易順差很大，來自於匯率低估，蔡烱民強調並非如此，新台幣走勢取決於市場供需，央行不會逆勢操作，從近期調節匯市方向也可看出，央行阻升又阻貶，並非外界所言「阻升不阻貶」。

媒體詢問，美國財政部即將公布的匯率報告中，台灣是否可能被列入匯率操縱國。蔡烱民說明，依照美國的3項標準，台灣因經濟結構問題，會達到其中2項，至於第3項與干預匯率相關的指標，台灣應不會達標，照此推算，台灣續留觀察名單。

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但川普政府具有高度不確定性，蔡烱民表示，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

蔡烱民補充，往年美國匯率報告都在4月及10月公布，4月接近下旬，下禮拜公布的機率蠻高，但疫情以及美中貿易戰期間，也曾經延後公布。（編輯：楊蘭軒）1140418