格上租車：去年減碳約43座大安森林公園吸碳量

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）格上租車今天表示，2024年在門市租車、共享車及訂閱車隊投入超過1200輛油電及電動車款，累計租車里程近1.1億公里，共減少超過1萬公噸二氧化碳排放量，相當於減下43座台北市大安森林公園吸碳量，較2023減少3000公噸。

格上租車透過新聞稿指出，汽車使用服務逐步替代擁有汽車的消費趨勢，格上租車陸續發展除租車外的共享車及訂閱車等新型移動服務模式，因應淨零減碳潮流。

格上表示，到2024年擴大油電及純電低碳車款數量超過1200輛，其中以國產電動車納智捷（LUXGEN）n7最多，純電LUXGEN n7可較燃油車多減3倍碳排放量。

格上也參與建構低碳運輸網絡，格上表示，除了持續增加LINE GO及格上Go Smart共享車兩平台服務的共享車輛達到3000輛，並透過數位科技動態調整自助租還站點，布局1400個站點。

格上指出，共享車服務在2024年累積40萬趟、4000萬公里共享里程，年成長91%，換算創造減碳5000公噸碳排放量。

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格上表示，共享汽車市場導入電動車款，並啟動全台近150個隨插即充站點的充電服務，積極布局純電eMaaS（Electric Mobility as a Service）生態系。

格上指出，今年持續布局電動車維修領域，投入電動車電池及電路系統維修，布局電動車後市場，整合包含綠電、充電、純電車款的企業減碳方案，協助企業實踐減碳目標。（編輯：蘇志宗）1140421