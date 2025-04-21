安成生技宣布吸收合併杜康藥業 拓憂鬱症產品線

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（中央社記者何秀玲台北21日電）安成生技今天召開重大訊息記者會，決議通過採換股方式吸收合併杜康藥業，安成生技為存續公司，此案尚須提請雙方股東會決議通過。

安成生技董事長吳怡君表示，合併預期將產生多重效益，包括拓展新藥研發產品線、切入新的疾病領域、整合臨床與法規資源、分散產品開發風險，也能拓展憂鬱症產品線。

根據合併條件，安成生技將以發行新股方式進行換股，換股比例為每1股杜康藥業普通股換發1股安成生技普通股。合併完成後，安成生技實收資本額將由新台幣8.76億元提高至18.36億元。

安成生技預計今年6月6日召開股東常會進行表決，並將依規定向主管機關申請核准，合併基準日暫訂為今年9月30日。

吳怡君表示，安成生技、杜康藥業皆為專注改良型新藥的新藥開發公司，藉由對已上市藥物進行改良或應用在新適應症。安成生技核心資產AC-203為全球首見、專用於治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的皮膚外用藥，已進入全球多國多中心第二與三期臨床試驗。

杜康藥業則專注於中樞神經領域，其核心產品NORA520，鎖定產後憂鬱症與重度憂鬱症為主要適應症，並於2022年完成台灣與美國健康受試者的一期臨床試驗，目前治療PPD的二期臨床試驗正在美國進行收案。

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杜康藥業董事長、身兼安成生技與杜康藥業大股東的陳志明表示，安成生技與杜康藥業皆為小型生技公司，此次合併將促使雙方結合理念、策略與資源，共同建立更大的平台，以便吸引國際人才、強化研發能力，同時拓展業務觸角，加速新藥開發與商業化的進程。

吳怡君指出，安成生技與杜康藥業分別專注於罕見皮膚疾病與高盛行率的精神疾病，鎖定有醫療需求未獲滿足的適應症；通過此次合併，安成生技將擴充產品線，一方面擴大規模、提升效率，另一方面分散風險，為股東創造價值。（編輯：楊蘭軒）1140421