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卓榮泰：總預算1584項凍結案全送出 盼立院解凍
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房仲：20至40歲買盤主力 去年近半選擇3年以下新屋

2025/4/22 11:19（4/22 11:36 更新）
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住商機構22日表示，觀察聯徵中心數據，發現近年來在政府優惠貸款等利多加持之下，年輕族群逐漸躍升買盤主力。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年4月22日
住商機構22日表示，觀察聯徵中心數據，發現近年來在政府優惠貸款等利多加持之下，年輕族群逐漸躍升買盤主力。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年4月22日
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（中央社記者何秀玲台北22日電）住商機構今天表示，近年在政府優惠貸款等利多加持，20至40歲族群逐漸躍升為買盤主力。根據聯徵中心數據，2024年20至40歲購屋族申貸房產中，約47.8%購置屋齡0至3年新屋，較2015年30.3%大增17.5個百分點，顯示新屋逐漸成為年輕購屋族首選。

住商機構今天發出新聞稿，觀察聯徵中心數據，2015年20至40歲購屋人申貸的房貸案件中，屋齡15至30年物件占比31.3%最高、屋齡0至3年者占30.3%次之。

不過10年過後，2024年20至40歲購屋人申貸的房貸案件中，有5萬6405件是屋齡0至3年的新屋，占比高達47.8%，案件數與占比皆是10年以來最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，20至40歲年輕族群資產較不充裕，早年購屋仍鎖定屋齡較高的低總價物件，2015年近1/3的年輕購屋者選擇屋齡15至30年中古屋。

賴志昶指出，隨著時序推進，近年歷經多次政府打炒房，市場投資風氣趨緩，首購族成為市場主力，建商也順應市場，推出如低首付等銷售手段；且比起仍需裝潢或無電梯的中古屋，年輕族群更青睞新房，因此青年購置新案的比例大幅增加。

此外，自2020年疫情後進入房市大多頭，建商推案集中於2024、2025年大量交屋，使2024年出現大批新案交屋並申貸等情況。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，預售屋與中古屋各有優缺，其中預售屋自備款較低，付款較為彈性，適合手中資金有限但收入穩定的購屋族；但新案房價較高，且也存在交屋品質不符預期等風險。

徐佳馨指出，中古屋是總價較為親民，且實際屋況可見，同時長期持有地段優越的中古屋，也可期待未來都更效益；但中古屋可能需支出額外修繕、裝潢費用。（編輯：林家嫻）1140422

賴志昶
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