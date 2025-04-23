智寶國際：逾20個遊戲IP將上市助營運 下半年登興櫃

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（中央社記者何秀玲台北23日電）台灣大2023年投資智寶國際，成為其最大股東。智寶國際今天表示，超過20個歷經3至5年自行開發或代理發行的國際動漫遊戲IP，將於第3季起陸續發表上市，今年營運有望改寫新篇章，預計今年下半年登錄興櫃。

近期智寶國際發表與宇峻奧汀聯合取得日本史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）公司旗下著名遊戲「FFXIV」繁體中文版代理權利，同時取得街機遊戲「星與翼的悖論」電影動畫與遊戲改編權利，劇場版電影今年將發行上映。

智寶國際今天發布新聞稿談展望。智寶國際指出，這些大型國際IP授權將為未來營運增添動能；此外，智寶國際預計在今年下半年登錄興櫃。

智寶國際為動漫遊戲IP的智財內容開發、製作管理暨衍生項目授權公司；台灣大哥大2023年透過台灣大新創開發公司入股智寶國際，目前持股20%，為智寶最大法人股東。

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智寶國際表示，超過20個歷經3至5年期間的自行開發或代理發行的國際動漫遊戲IP，將於今年第3季起陸續發表上市，整體項目的投資開發、收益分潤等，有望讓今年營運改寫新篇章，獲利表現繳出大躍進成績單。

展望未來，智寶國際表示，集團版圖目前已完整建立ACG（動漫遊戲）產業生態圈，在台灣與日本兩地已擁有11家關係企業，也已建構IP旗艦戰隊，隨著手握超過100個自行開發或代理發行的動漫遊戲IP陸續開花結果，整體營運將更上一層樓。（編輯：林家嫻）1140423