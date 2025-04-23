京城銀併入永豐金 工會通過員工安置計畫

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（中央社記者張璦台北23日電）永豐金控與京城銀行合併進度有重大突破，京城銀行企業工會今天舉行會員大會，會中表決通過與永豐金100%股份轉換案的員工安置計畫。永豐金表示，永豐金、京城銀、京城銀工會3方將簽署員工安置計畫，遞交主管機關申請許可。

永豐金今天發布新聞稿指出，於去年12月27日董事會決議合併京城銀，今年3月3日股東臨時會通過該案，期間歷經與京城銀行企業工會多次協商，及積極參與京城銀舉辦的說明會，終與京城銀行企業工會達成安置計畫協商共識。

永豐金表示，感謝京城銀行企業工會所有會員的認同與支持，讓雙方合併進程順利往前邁進一大步，相信京城銀員工感受到永豐金的用心與善意，期待未來雙方攜手合作、共同打拚，一起為打造友善職場與業務推展共同努力。

永豐金指出，堅信員工是企業最珍貴與重要的資產，永豐金、京城銀與京城銀行企業工會三方，將正式簽署員工安置計畫，遞交主管機關申請許可；雙方結合將進一步提升銀行子公司的經營綜效，有助提升金控競爭力。

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永豐金表示，在股份轉換基準日後，京城銀將成為永豐金控百分之百子公司。未來將秉持「全體員工皆留任、客戶權益不影響、專業服務不中斷」3大原則，進行永豐銀行與京城銀的合併作業，並希望能在2026年第4季前完成兩家銀行的合併。

永豐金與京城銀今年3月舉行股東臨時會均通過合併案，公平會3月26日宣布不禁止結合，將待金管會審查同意。（編輯：楊蘭軒）1140423