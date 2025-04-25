加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元
首頁 / 產經

網路詐騙通報查詢網重上架 數發部盼測試完成正式上線

2025/4/25 12:37（4/25 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Google於25日舉行2025亞太防詐論壇，數發部長黃彥男（圖）表示，數發部推動的網路詐騙通報查詢網已經在4月7日重新上架App Store，算是第二次的公開測試階段。中央社記者蘇思云攝 114年4月25日
Google於25日舉行2025亞太防詐論壇，數發部長黃彥男（圖）表示，數發部推動的網路詐騙通報查詢網已經在4月7日重新上架App Store，算是第二次的公開測試階段。中央社記者蘇思云攝 114年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）數發部推動網路詐騙通報查詢網，去年10月中結束第一次公開測試。數發部長黃彥男今天表示，網路詐騙通報查詢網4月7日已重新上架App Store，算是第二次的公開測試階段，繼續蒐集外界意見回饋，如果這次測試順利，就會正式上線。

Google今天舉行2025亞太防詐論壇，數發部長黃彥男、政務次長林宜敬皆親自與會。

黃彥男演講時表示，去年5月以來，從數據觀察，網路廣告平台上的假冒名人廣告下降至少95%，投資詐騙等也下降將近9成，Google可說是最為積極協助政府的業者，詐騙必須跟技術、合作夥伴一起公私協力，希望詐騙可以持續下降，讓民眾有安全的網路環境。

黃彥男指出，去年7月政府通過詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例），要求網路廣告平台針對廣告刊登實施實名制，對詐騙廣告下降很有幫助。此外，可要求平台必須在24小時下架詐騙廣告，平台也須有透明度報告。

黃彥男表示，詐騙集團也會運用AI技術生成詐騙廣告，數發部也必須使用AI技術掃描、找到可疑的詐騙廣告，再透過跨部會機制去確認是否為詐騙廣告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃彥男表示，數發部去年起推動網路詐騙通報查詢網，去年10月中旬結束第一階段公開測試，當時收到許多意見回饋，通報查詢網已經在4月7日重新上線，進行第二次公開測試。

數發部截至4月21日止統計，共1萬5406名民眾下載使用網路詐騙通報查詢網，有2105人使用APP做通報，共通報14萬3628則疑似詐騙訊息，有7萬4457則案件由被偽冒的公眾人物或主責政府機關確認為詐騙，平均每個月有超過1萬則詐騙訊息經數發部通知要求下架。（編輯：潘羿菁）1140425

黃彥男
藍委控罷團用AI偽造新聞稿 調查局：有違法就偵辦立院審查資安法 數發部：促各機關區域聯防
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：