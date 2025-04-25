網路詐騙通報查詢網重上架 數發部盼測試完成正式上線

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（中央社記者蘇思云台北25日電）數發部推動網路詐騙通報查詢網，去年10月中結束第一次公開測試。數發部長黃彥男今天表示，網路詐騙通報查詢網4月7日已重新上架App Store，算是第二次的公開測試階段，繼續蒐集外界意見回饋，如果這次測試順利，就會正式上線。

Google今天舉行2025亞太防詐論壇，數發部長黃彥男、政務次長林宜敬皆親自與會。

黃彥男演講時表示，去年5月以來，從數據觀察，網路廣告平台上的假冒名人廣告下降至少95%，投資詐騙等也下降將近9成，Google可說是最為積極協助政府的業者，詐騙必須跟技術、合作夥伴一起公私協力，希望詐騙可以持續下降，讓民眾有安全的網路環境。

黃彥男指出，去年7月政府通過詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例），要求網路廣告平台針對廣告刊登實施實名制，對詐騙廣告下降很有幫助。此外，可要求平台必須在24小時下架詐騙廣告，平台也須有透明度報告。

黃彥男表示，詐騙集團也會運用AI技術生成詐騙廣告，數發部也必須使用AI技術掃描、找到可疑的詐騙廣告，再透過跨部會機制去確認是否為詐騙廣告。

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黃彥男表示，數發部去年起推動網路詐騙通報查詢網，去年10月中旬結束第一階段公開測試，當時收到許多意見回饋，通報查詢網已經在4月7日重新上線，進行第二次公開測試。

數發部截至4月21日止統計，共1萬5406名民眾下載使用網路詐騙通報查詢網，有2105人使用APP做通報，共通報14萬3628則疑似詐騙訊息，有7萬4457則案件由被偽冒的公眾人物或主責政府機關確認為詐騙，平均每個月有超過1萬則詐騙訊息經數發部通知要求下架。（編輯：潘羿菁）1140425