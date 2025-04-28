加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股7/300
首頁 / 證券

台股漲161.68點

2025/4/28 13:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）台北股市今天開高走高，收盤漲161.68點，為20034.41點，漲幅0.81%，成交金額新台幣2154.54億元。

加權指數開盤為19972.07點，盤中最高20073.75點，最低19972.07點；不含金融股指數17358.67點，漲148.15點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.67%、食品股漲0.47%、塑化股漲0.76%、紡織股漲0.59%、機電股漲0.99%、造紙股漲0.84%、營建股漲0.32%、金融股漲0.44%。

委買張數1741萬7447張，委賣張數672萬9427張，成交張數389萬3757張。

收盤時上漲776家，下跌196家，持平85家。

成交量前5名個股為中信金、群創、鴻海、凱基金、新光金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漲幅前5名個股為永鴻生技、佳凌、大統新創、揚智、銘旺科。

跌幅前5名個股為冠西電、來億-KY、隴華、中福、志強-KY。1140428

#中信金
#新光金
#銘旺科
#台北股市
#台股
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電漲9元 台股收漲161點站回2萬點
24
更多編輯台推薦新聞：