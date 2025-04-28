台股漲161.68點
2025/4/28 13:48
（中央社台北28日電）台北股市今天開高走高，收盤漲161.68點，為20034.41點，漲幅0.81%，成交金額新台幣2154.54億元。
加權指數開盤為19972.07點，盤中最高20073.75點，最低19972.07點；不含金融股指數17358.67點，漲148.15點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.67%、食品股漲0.47%、塑化股漲0.76%、紡織股漲0.59%、機電股漲0.99%、造紙股漲0.84%、營建股漲0.32%、金融股漲0.44%。
委買張數1741萬7447張，委賣張數672萬9427張，成交張數389萬3757張。
收盤時上漲776家，下跌196家，持平85家。
成交量前5名個股為中信金、群創、鴻海、凱基金、新光金。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
漲幅前5名個股為永鴻生技、佳凌、大統新創、揚智、銘旺科。
跌幅前5名個股為冠西電、來億-KY、隴華、中福、志強-KY。1140428
- 2025/04/28 18:20
- 2025/04/28 14:18
- 2025/04/28 14:05
- 台股漲161.68點2025/04/28 13:48
- 2025/04/28 13:41
- 2025/04/28 10:43
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電漲9元 台股收漲161點站回2萬點