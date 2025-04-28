研調：美關稅客戶搶備貨 第2季全球伺服器有望季增

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（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構DIGITIMES最新產銷報告指出，今年第1季全球伺服器出貨較去年第4季衰退3.1%，表現略好於預期。儘管現階段伺服器受到美國關稅影響較其他產品為低，但部分業者仍擔心後續關稅將提升，而於第2季提前備貨，估第2季全球伺服器有望季增1.8%。

DIGITIMES指出，Meta第1季因擔憂位於墨西哥代工廠可能被課稅，進而加大通用型機種拉貨力道；Google則積極更新通用型機種平台。不過品牌商在高額關稅陰影下，採購將更為保守。中系雲端業者則因景氣回升與DeepSeek效應激勵，第1季出貨不減反增。

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DIGITIMES說明，美國總統川普持續針對不同國家、不同產品推出不同關稅政策，現階段伺服器受影響雖較其他產品為低，但部分業者仍擔心後續關稅將提升，而於第2季提前備貨。

DIGITIMES分析，Google、亞馬遜（Amazon）的通用型機種及自研人工智慧（AI）機種出貨皆可望成長，不同雲端業者採購的輝達（NVIDIA） GB200 AI伺服器也將開始放量。品牌商中，則以美超微（Supermicro）為因應關稅而較積極拉貨。（編輯：潘羿菁）1140428