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演唱會經濟火熱 職業表演娛樂稅3年暴增逾6倍

2025/4/28 16:39（4/28 17:12 更新）
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歌壇天后張惠妹去年12月21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂。（聲動娛樂提供）
歌壇天后張惠妹去年12月21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂。（聲動娛樂提供）
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（中央社記者張璦台北28日電）近年演唱會經濟爆發，反映在娛樂稅表現。財政部今天指出，113年「職業表演」的娛樂稅徵收件數與110年比較，大增2.2倍；稅額方面，由110年不到新台幣0.4億元，暴增至約2.86億元，增幅逾6倍，成長動能來自大型演唱會。同時，113年台北市、高雄市娛樂稅最大稅源都是職業表演。

財政部統計處今天發布「110年以來娛樂稅徵收狀況及稅源結構分析」指出，娛樂稅屬於地方稅，地方政府依法徵收娛樂稅項目包括電影、演唱會、KTV、電動玩具、夾娃娃機、高爾夫球等，各項娛樂實際徵收稅率由各地方政府於法規範圍內，依地區特性及實際狀況調整，並報財政部核備。

財政部統計處表示，隨時代變遷，現今各地方政府為鼓勵休閒娛樂活動，促進經濟及就業，紛紛採取稅率減半或免予課徵部分項目；目前除「舞廳、舞場」最高稅率為25%以外，其餘項目均介於0%至10%。

針對娛樂稅課徵家數，財政部統計處表示，110年受COVID-19疫情影響，全國實施三級警戒，多數縣市採停徵或減徵娛樂稅，課徵家數下探至1萬8659家，年減13.7%；113年底為2萬1421家，但仍不及疫情前高點水準、即108年底的2萬1985家。

依徵收項目觀察，財政部統計處指出，職業表演受惠於疫後國內外知名藝人紛紛舉辦大型演出，演唱會市場復甦力道強勁，113年徵收件數與110年比較，大增2.2倍；KTV、遊樂園也在疫情過後漸入佳境，113年徵收家數與110年比較，各增25.6%、16.3%。

不過，網咖、高爾夫球場及電影院等娛樂場所，113年徵收家數與110年比較不增反減，其中網咖家數減少15.2%，財政部統計處分析，主因智慧手機、平板電腦普及與手遊APP日益多元，改變消費者行為模式；同時，近年線上串流平台發展，亦使觀影不再侷限於電影院，使電影院徵收娛樂稅家數減少近1成。

實徵稅額方面，財政部統計處指出，110年在疫情衝擊下，娛樂稅實徵淨額大幅萎縮至11.6億元，創84年以來最低紀錄，所幸疫後復甦反彈，113年以20.9億元創歷年新高。

依項目檢視，財政部統計處表示，往年稅收貢獻前3名均為夾娃娃機、高爾夫球、KTV；值得注意的是，110年職業表演占整體娛樂稅收比重僅為3.4%，113年大增至13.7%、占比攀升至第4名。

官員指出，職業表演娛樂稅收由110年的約0.39億元，成長逾6倍，至113的約2.86億元，關鍵在於近年大型演唱會蔚為風潮，帶來稅收成長。

觀察各縣市娛樂稅家數及稅額占比，財政部統計處指出，113年底娛樂稅課徵家數以台中市占13.4%最高，其次為新北市11.6%、台北市10.5%，六都合占6成3。稅額方面，113年實徵淨額以新北市占17%最高，其次為桃園市14.2%、台北市13.8%。其中桃園市家數占比雖位居第 5，但因以稅率較高的高爾夫球為主力，使其稅收排名前進至第2。

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進一步檢視六都及新竹縣市娛樂稅110至113年稅源分布情形，財政部統計處表示，新北市稅源以夾娃娃機、高爾夫球、KTV為主力；台北市以職業表演、KTV、電影為大宗；桃園市各年稅源高爾夫球占近5至6成左右；台中市各年稅源則以夾娃娃機居冠。

台南市方面，110至113年娛樂稅稅源都以小鋼珠占比最高；高雄市110至112年稅源主力雖都是KTV，但職業表演在113年首度超車，成為該市最大娛樂稅源；新竹縣市則各年均以高爾夫球居首。（編輯：楊蘭軒）1140428

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