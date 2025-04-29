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首季拍賣移轉創10年同期低 專家：股災效應尚未浮現

2025/4/29 12:30（4/29 13:13 更新）
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住商機構根據內政部數據指出，2025年第1季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。圖為台北市街景。（中央社檔案照片）
住商機構根據內政部數據指出，2025年第1季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。圖為台北市街景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北29日電）住商機構根據內政部數據指出，2025年第1季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。專家分析，雖然第1季面臨房市趨冷氣氛，但尚未遇到關稅戰引來全球股災的「股房雙巴」，也就是股市、房市皆慘現象，因此法拍市場仍維持低量供給。

據內政部統計，全台拍賣移轉棟數於第1季達609棟，較去年同期大減32.5%，創自2016年以來同期新低；其中，台北市首季拍賣移轉棟數僅61棟，較2024年第1季減少18.7%；新北市首季91棟，減幅為53.1%，下降幅度居六都冠軍；桃園市74棟，與去年同期相比成長34.5%，為六都中拍賣移轉棟數唯一呈現成長者。

台中市71棟，較2024年減少24.5%；台南市53棟，減幅14.5%；高雄市112棟，為六都中唯一破百棟，但仍較2024年同期減少17%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年第1季拍賣移轉棟數持續下滑，甚至創10年低點，主要有3個原因，第1、買方在第1季時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有所謂繳不出房貸被查封等情事，所以法拍屋數量也未因此增加。

第2、近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，也期待日後還有更低價，因此不願將資金投入屋況較不明朗的法拍物件；第3、近年來房價漲勢兇猛，不分南北屋主如真遇債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，致使法拍市場供給稀缺。

賴志昶解釋，市場前景不明，讓一般買方與投資置產族群皆觀望以對，尤以房價較高都會區反應更為明顯。

至於桃園市法拍移轉量呈現成長，主因為區域重劃區議題充足，過去建商推案量大量集中在部分行政區，此類區域易形成投機風氣，當房市翻轉之際，即出現法拍移轉量升高趨勢。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月5大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高，搭配高房價，溫水煮青蛙後座力不容小覷。

她提醒，購屋人須謹慎審慎購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而以較高價位拍下法拍物件。（編輯：潘羿菁）1140429

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住商機構盤整內政部數據，2025年第1季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。（中央社檔案照片）
住商機構盤整內政部數據，2025年第1季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。（中央社檔案照片）
賴志昶
房仲：20至40歲買盤主力 去年近半選擇3年以下新屋六都前2月買賣移轉棟數年減25.1% 房仲：市場不明朗
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