台積電赴美損競爭力？童子賢：決策主軸仍在台灣

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（中央社記者吳家豪台北29日電）台積電赴美國設廠，外界擔心成本較高恐影響競爭力。和碩董事長童子賢今天受訪指出，台積電真正的競爭力來自日積月累的工作文化，目前研究與決策主軸仍在台灣，「你少了新竹，我老實告訴你，美國不會運作的」。

童子賢下午出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，以「企業鏈結新創 帶動創新創業新沃土」為主題發表演講，會後接受媒體採訪，談到台積電赴美設廠對競爭力的影響。

他表示，台積電的競爭力不是靠一兩本武功秘訣，半導體的武功秘訣早就寫在教科書和全世界公開論文上。台積電真正的競爭力來自日積月累的工作文化，能夠不斷改善製程，所有從業人員都充滿熱忱，像這樣子的競爭力，不會因為到哪裡設廠，然後台積電就完蛋了。

其次，童子賢指出，台灣累積30到40年的產業發展，才以新竹為中心，後來擴展到中科與南科，擁有完整且非常複雜的產業鏈。美國已經幾十年不做相關產業，需要重新建構，即使花10年都難以達成，甚至前5年或前10年恐怕很多東西還是要從台灣打包，放在貨櫃運過去，美國廠才能夠運作。

童子賢也提到，台灣有很多好的人才從事具競爭力的行業，他懷疑美國有沒有那麼多一流大學的研究生，畢業後願意穿上無塵衣進入無塵室，一天工作10小時不准滑手機，這對熱愛社交媒體的美國年輕世代，其實是很大的挑戰。

他進一步指出，台積電很早就在南京設廠，不代表半導體技術出賣給中國；廣達、鴻海及和碩等台廠也很早在中國設廠，沒有機密外流問題。企業鍛鍊出來的工作文化和幹部群，才是真正的競爭力來源，不會因為在哪裡設廠就改變。

童子賢以和碩為例，當年在中國大量擴廠後訓練的成千上百名幹部，後來都成為到墨西哥、印度、越南和印尼巴淡島設廠的重要幹部群。

此外，媒體詢問台灣即將面臨核電廠除役，如何確保供電，童子賢直言，政府堅持2032年前不缺電，主要依賴天然氣與綠能發展，但電網分布不均，在新竹以北若要設立資料中心會受限，如果重啟核二廠可改善區域電力調度問題。

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他解釋，核二廠、核三廠發電成本每度電約1.1至1.4元，遠低於太陽能及離岸風電。核能發電資產已攤提，若繼續運作可為台灣每年節省上千億元，減輕台電虧損與國家財政壓力。

童子賢說，歐美與亞洲多國近年重新擁抱核能，認為新技術與材料已大幅提升安全性。台灣應參考國際經驗推動修法，將「非核家園」改為「零碳家園」或「淨零碳排家園」，檢討核能設施年限限制。（編輯：張良知）1140429