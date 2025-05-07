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聯詠：新台幣升值影響營收 第2季上看8.66億美元

2025/5/7 16:40
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（中央社記者張建中新竹7日電）新台幣兌美元匯率近期強勢升值，聯詠表示，匯率升值將直接影響新台幣營收表現，若短期大幅升值，將影響毛利率。聯詠同時提供新台幣與美元營收展望，第2季營收將約8.28億至8.66億美元，新台幣265億至277億元。

聯詠下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。聯詠總經理王守仁說，因中國大陸各省推出舊換新補貼政策，以及客戶因應關稅提前拉貨，消費性電子產品需求增加，聯詠第1季營收新台幣271.2億元，季增7.35%，優於傳統季節性表現。

王守仁表示，受惠成本控管，聯詠第1季毛利率39.76%，較2024年第4季揚升0.25個百分點，稅後淨利52.64億元，季增9.63%，每股純益8.65元。

展望未來，王守仁說，第2季中國大陸補貼政策及因應關稅提前拉貨情況逐漸趨緩，最重要是密切關注關稅政策後續發展，以及對全球經濟和終端消費市場的影響。

王守仁表示，聯詠在產品銷售和進貨以美元計價，新台幣匯率升值將直接影響新台幣營收，若短期匯率大幅升值，庫存成本將增加，會影響毛利率，中長期若回穩，對毛利率影響應不大。

王守仁說，近期匯率變動比較大，同時提供第2季新台幣與美元營收展望，新台幣營收265億至277億元，以1美元對新台幣32元計，美元營收8.28億至8.66億美元，中間值較第1季營收8.3億美元增加2%，毛利率約37%至40%，營業利益率18.5%至21.5%。

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王守仁指出，第2季電視市場需求將減少，筆記型電腦第2季需求持平至略減，車載市場持平，手機市場略增至持平，平板電腦和監視器將增加。第2季中小尺寸面板驅動IC營收將優於第1季，系統單晶片業績持續成長，大尺寸面板驅動IC業績將會減少。

王守仁說，聯詠沒有產品直接出貨美國，間接出貨美國比重約17%，以筆記型電腦、車載及電視相關產品為主。（編輯：張均懋）1140507

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聯詠：第1季表現可望優於季節性水準 營收看增8%
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