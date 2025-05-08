台灣無人機聯盟團訪愛沙尼亞 簽署國防航太合作備忘錄

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）「台灣卓越無人機海外商機聯盟」率國內8家無人機、資通訊與航太等領域公司於5至6日拜訪愛沙尼亞，分別與愛沙尼亞國防暨航太協會及航空產業聚落簽署2項合作備忘錄，推動雙方在國防與航空產業交流與合作。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，簽署儀式由駐拉脫維亞代表李憲章與愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），以及曾任國防、內政與司法部長的資深議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）共同見證，現場共有近40位兩國官員與業界代表出席。

李憲章表示，此次簽署備忘錄象徵台愛兩國在國防產業領域合作的重要進展，也是民主國家深化關鍵產業夥伴關係的重要一環。他指出，台灣與愛沙尼亞為理念相近的國家，經濟及產業結構深具互補性，且分別面向歐盟及印太廣大市場，具備深厚合作潛力。

李憲章強調，在俄羅斯入侵烏克蘭、中國對台灣軍事威脅加劇情勢下，簽署備忘錄並非僅侷限於兩國經貿合作或產業發展，更在探索新的合作途徑及建立互惠互利夥伴關係，促進區域穩定及建構全球安全的關鍵產業鏈。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔公司董事長胡開宏指出，雙方合作契機始於去年在拉脫維亞首都里加（Riga）舉辦的三國商機媒合會，並於今年2月愛沙尼亞國會友台小組訪台後加速合作進程，此次訪問愛沙尼亞為雙方深化兩國合作夥伴關係的重要回訪活動。

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愛沙尼亞國防暨航太協會（Estonian Defence and Aerospace Industry Association）執行長庫杜馬埃（Kalev Koidumäe）表示，今年2月隨國會友台小組訪台，有助愛沙尼亞業界深入了解台灣的經濟成果與產業實力。這次簽署的合作備忘錄將為雙方開創新局，他期盼具體合作計畫可以加速推動。

愛沙尼亞航空產業聚落（Estonian Aviation Cluster）理事維克瑪（Andy Viikmaa）表示，台灣與愛沙尼亞擁有共同理念與相似歷史，雙方皆為充滿活力與創新的經濟體。雙邊產業與經貿合作的成長，對於打造以民主價值為基礎的「非紅色供應鏈」具有關鍵意義。（編輯：張芷瑄）1140508