加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美商務部：川普將撤銷拜登時期AI晶片出口限制改用新規則
首頁 / 產經

台灣無人機聯盟團訪愛沙尼亞 簽署國防航太合作備忘錄

2025/5/8 08:29（5/8 09:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣卓越無人機海外商機聯盟日前訪問愛沙尼亞，聯盟主席胡開宏（前右）與愛沙尼亞航空產業聚落理事維克瑪（前中）簽署合作備忘錄，以加強兩國產業與經貿合作，打造以民主價值為基礎的「非紅色供應鏈」。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年5月8日
台灣卓越無人機海外商機聯盟日前訪問愛沙尼亞，聯盟主席胡開宏（前右）與愛沙尼亞航空產業聚落理事維克瑪（前中）簽署合作備忘錄，以加強兩國產業與經貿合作，打造以民主價值為基礎的「非紅色供應鏈」。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）「台灣卓越無人機海外商機聯盟」率國內8家無人機、資通訊與航太等領域公司於5至6日拜訪愛沙尼亞，分別與愛沙尼亞國防暨航太協會及航空產業聚落簽署2項合作備忘錄，推動雙方在國防與航空產業交流與合作。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，簽署儀式由駐拉脫維亞代表李憲章與愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），以及曾任國防、內政與司法部長的資深議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）共同見證，現場共有近40位兩國官員與業界代表出席。

李憲章表示，此次簽署備忘錄象徵台愛兩國在國防產業領域合作的重要進展，也是民主國家深化關鍵產業夥伴關係的重要一環。他指出，台灣與愛沙尼亞為理念相近的國家，經濟及產業結構深具互補性，且分別面向歐盟及印太廣大市場，具備深厚合作潛力。

李憲章強調，在俄羅斯入侵烏克蘭、中國對台灣軍事威脅加劇情勢下，簽署備忘錄並非僅侷限於兩國經貿合作或產業發展，更在探索新的合作途徑及建立互惠互利夥伴關係，促進區域穩定及建構全球安全的關鍵產業鏈。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔公司董事長胡開宏指出，雙方合作契機始於去年在拉脫維亞首都里加（Riga）舉辦的三國商機媒合會，並於今年2月愛沙尼亞國會友台小組訪台後加速合作進程，此次訪問愛沙尼亞為雙方深化兩國合作夥伴關係的重要回訪活動。

google news透過 Google News追蹤中央社

愛沙尼亞國防暨航太協會（Estonian Defence and Aerospace Industry Association）執行長庫杜馬埃（Kalev Koidumäe）表示，今年2月隨國會友台小組訪台，有助愛沙尼亞業界深入了解台灣的經濟成果與產業實力。這次簽署的合作備忘錄將為雙方開創新局，他期盼具體合作計畫可以加速推動。

愛沙尼亞航空產業聚落（Estonian Aviation Cluster）理事維克瑪（Andy Viikmaa）表示，台灣與愛沙尼亞擁有共同理念與相似歷史，雙方皆為充滿活力與創新的經濟體。雙邊產業與經貿合作的成長，對於打造以民主價值為基礎的「非紅色供應鏈」具有關鍵意義。（編輯：張芷瑄）1140508

#台灣
#拉脫維亞
#國會
#李憲章
#無人機
#愛沙尼亞
#國防
#裴克多
台灣卓越無人機海外商機聯盟及國防產業發展協會訪團6日參訪愛沙尼亞Theord System、Milrem Robotics及Frankenburg Technologies等3家國防產業公司，交流合作方向。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年5月8日
台灣卓越無人機海外商機聯盟及國防產業發展協會訪團6日參訪愛沙尼亞Theord System、Milrem Robotics及Frankenburg Technologies等3家國防產業公司，交流合作方向。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年5月8日
延伸閱讀
回顧》愛沙尼亞國防產業團參訪漢翔產線 聚焦無人機合作立陶宛無人機產業論壇 台灣技術及產品受矚目海底電纜頻遭破壞 林佳龍：凸顯民主國家應加強合作
李憲章
「台灣舞台」塔林音樂週登場 點亮歐洲台灣文化年台灣夫婦跨國義捐烏克蘭社群 支持孩童文化教育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：