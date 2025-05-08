博客來推首家數位體驗店 估帶動電子書業績成長3成

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（中央社記者何秀玲台北8日電）統一超轉投資博客來全力衝刺自有電子書閱讀器，今天宣布在7-11公館博源門市開設第一家數位體驗店，首度將閱讀器帶入超商，結合實體書、進口文具與數位試閱區，可增加客人停留時間。博客來預估，數位體驗店將帶動電子書業績成長3成。

博客來表示，電子書過去連續7年業績雙位數成長，今年首度推出電子閱讀器，3個月銷售突破萬台，加上電子書和周邊商品，閱讀器將成為博客來首個自有破億元商品；博客來發現，閱讀器大幅帶動新會員加入，今年前4個月電子書新會員較去年同期成長超過15%。

博客來副總經理何禮旭今天在數位體驗店開幕致詞表示，數位體驗店除了有閱讀器體驗區，讓消費者能直接操作使用，也有書籍暢銷榜、主題推薦區，以及首度推出海外進口文具區，還將舉辦首場博客來讀書會，希望數位體驗店能帶動電子書成長3成。

翻開統一超財報，博客來今年第1季獲利為新台幣1248萬元，較去年同期2124萬元年減41.2%。博客來主管向中央社記者表示，主要是新品導入、營運系統和資安的投入所致，今年重點將放在電子閱讀器和電子書推廣，將是營運動能之一。

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統一超主管表示，目前博客來書櫃導入7-11超商，全台約有1800家，增加客人在超商停留時間，也讓博客來增加實體客群，相輔相成；本次進駐7-11博源門市的博客來數位體驗店約20坪，希望能持續提供多元閱讀場景。

電商業者分析指出，博客來先前僅在7-11推出書架形式實體布局，此次數位體驗店除了有實體熱銷書籍專區外，還設有數位體驗區，可試用電子閱讀器和電子書，也首次推出進口文具專區，儼然成為「小誠品」，加上結合超商多元零售商品，形同向誠品為首的複合式書店通路宣戰。（編輯：張良知）1140508