轉投資收益縮水 統一第1季獲利年減6.8%

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（中央社記者何秀玲台北8日電）食品龍頭統一今天公布第1季財報，歸屬母公司淨利為新台幣51.57億元，年減6.8%，每股純益為0.91元。統一表示，因受外在經濟環境影響，統一證券等權益法投資獲利大幅減少；另外，統一轉投資金雞母統一超第1季獲利也年減1.7%。

統一表示，食品本業持續秉持聚焦經營並穩定成長。轉投資統一中控今年第1季淨利為人民幣6.02億元（約新台幣25.2億元），年增31.8%，獲利創同期新高，主要受惠食品及飲品業績同步成長，也提升毛利，整體營運效益保持成長。

另外，統一超第1季歸屬母公司業主淨利為28.96億元，年減1.7%，每股純益為2.79元，因提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，使獲利減少。

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統一旗下馬口鐵大廠統一實第1季歸屬母公司業主淨利為6.68億元，年增336.2%，每股純益為0.42元。統一表示，主要因飲料包裝及鐵產品銷售增加，且鐵產品售價明顯提升，推升淨利成長。

統一轉投資製藥公司台灣神隆，第1季歸屬母公司業主淨利為4602萬，年減67.1%，每股純益為0.06元，主要因委託研製業務營收減少，使淨利衰退。（編輯：林家嫻）1140508