和泰車首季每股賺7.73元 轉投資事業獲利下滑

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車商陸續公布第1季財報，其中和泰車第1季歸屬母公司業主獲利新台幣43.07億元，每股基本純益7.73元，低於去年同期的10.56元；和泰車指出，主要是轉投資事業獲利較2024年同期減少。

和泰車第1季合併營收730.61億元，創歷史同期新高，稅前淨利62.89億元，年減22.3億元，第1季歸屬母公司業主獲利43.07億元。

和泰車說明，第1季台灣汽車總市場較去年同期衰退，不過TOYOTA與Lexus登錄輛數仍較去年同期相比成長，合計市占率41.1%，帶動本業獲利較去年同期小幅成長。

轉投資事業方面，和泰車指出，和泰產險及和泰興業分別因認列地震損失，以及去年認列一次性處分大樓利益，第1季獲利較去年同期減少，此外依會計原則應評價金融資產，認列金額也較去年同期減少。

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和泰車今天也召開董事會，決議授權董事長黃南光，總投資金額不超過15.5億日圓，投資上市公司股票，預計執行期間從今天起至12月31日。

和泰車說明，每年在獲配持有的日本Toyota Motor Corporation（TMC）股票現金股利之後，會再擇優投資日本股票，今年度也進行此項買進業務。（編輯：張均懋）1140513