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焦佑倫：關稅回到理性談判是好事 台灣具產業優勢

2025/5/16 11:42（5/16 12:01 更新）
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電纜及不銹鋼廠華新麗華16日舉行股東會，董事長焦佑倫表示，美中大降關稅後，東南亞、歐洲關稅仍然未定，90天緩衝期後會發生什麼事沒人知道，但全球關稅回到理性談判，總是好事；台灣有AI、資通訊產業優勢，是目前全球經濟最穩的地區。中央社記者潘智義攝 114年5月16日
電纜及不銹鋼廠華新麗華16日舉行股東會，董事長焦佑倫表示，美中大降關稅後，東南亞、歐洲關稅仍然未定，90天緩衝期後會發生什麼事沒人知道，但全球關稅回到理性談判，總是好事；台灣有AI、資通訊產業優勢，是目前全球經濟最穩的地區。中央社記者潘智義攝 114年5月16日
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（中央社記者潘智義台北16日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華董事長焦佑倫今天表示，美中大降關稅後，東南亞、歐洲關稅仍然未定，90天緩衝期後會發生什麼事沒人知道，但全球關稅回到理性談判，總是好事；台灣有AI、資通訊產業優勢，是目前全球經濟最穩的地區。

焦佑倫今天在股東會後記者會中表示，華新投資東南亞、歐洲都還充滿不確定因素，台灣是相對最穩定的地方，華新投資海纜廠仍會陸續投產；外界傳聞政府風電政策恐調整，並影響海纜產業發展，都是錯誤的說法，因為政府是「做中學」，邊做邊調整到最合適的方案。

焦佑倫強調，美國總統川普認為全球經濟體之間仍處於能源競賽階段，任何國家只要有能源都有優先優勢，尤其成本是最優先因素；能源是台灣經濟命脈，不論風電或其他能源都很重要。華新的電纜事業、不銹鋼生產都需大量綠色能源，所以能源是影響業務的重點。

焦佑倫說，綠電不是沒有競爭力，像核電就很有競爭力，台灣的核一、核二廠除役後，核電人才恐怕轉到法國等缺核電人才國家；台灣必須掌握核電人才，不要等到需要核電時還要找外國要人才。

焦佑倫直言，自己對的核電的看法與和碩董事長童子賢完全一致。

他說明，美國總統川普關稅政策造成全球經濟重大變動，經濟起了根本變化，華新發展跨洲企業，在歐洲、中國、東南亞都有很大投資，美國課徵關稅必有重大影響；雖有全球關稅戰衝擊，但華新今年第1季營運仍算穩定，盼下半年不要有太多意外，維持現況，辛苦一兩年希望有好的發展。

他解釋，中國產能過剩，需求低水準；東南亞有印尼總統選舉，對礦物新增稅目，但華新在印尼仍維持獲利；歐洲的德國受能源及中國市場影響，不能再扮演過去帶動歐洲經濟的火車頭角色。但歐洲很多國家改變政策，國防、基礎建設需求，對華新都有正面意義。

對於媒體關切關稅戰、匯率變化，他表示，美中關係明顯和緩，雖然其他國家關稅仍充滿不確定，也無法預測，只能說現在回到理性對話階段，希望一切往好的方向走；台灣現階段是全球經濟最穩的地方，但不保證3、5年後依然擁有優勢，希望大家一起努力維持競爭力。

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華新總經理潘文虎指出，楊梅高效工廠今年將陸續產出，完成全產能運轉後將可有效提升生產力，並推動新商業模式，創新服務能力，提高建築用線市場客戶價值及占有率。

潘文虎說，去年度稅後淨利新台幣27.9億元，每股盈餘0.69元。各事業當中，電線電纜事業掌握國內建築、產業建廠用線需求及韌性電網商機，維持穩定毛利率及獲利。（編輯：張良知）1140516

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