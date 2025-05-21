加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免連署涉偽造 張之豪案領銜人游正義羈押禁見
首頁 / 產經

Uber Eats青少年版上線 導入消費額度等安全機制

2025/5/21 12:21（5/21 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Uber Eats宣布，即日起，13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能，開設Uber Eats青少年版專屬帳戶，使用Uber Eats平台美食外送，同時平台也提供多重安全機制。（Uber Eats提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月21日
Uber Eats宣布，即日起，13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能，開設Uber Eats青少年版專屬帳戶，使用Uber Eats平台美食外送，同時平台也提供多重安全機制。（Uber Eats提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）繼「Uber青少年版」推出後，Uber Eats今天宣布，Uber Eats青少年版在台登場，家長或監護人可透過Uber及Uber Eats雙平台，協助青少年的乘車行程與餐點訂單，導入即時訂單追蹤、消費額度設定等多重安全機制。

Uber Eats今天透過新聞稿宣布，即日起，13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能，開設Uber Eats青少年版專屬帳戶，使用Uber Eats平台美食外送，不含生鮮雜貨，同時平台也提供多重安全機制，包含即時訂單追蹤及消費額度設定等功能，讓家長在給孩子用餐自主權的同時，也能掌握與引導消費習慣。

Uber Eats指出，延續去年推出「Uber青少年版」受家長好評後，針對青少年的日常餐飲需求推出青少年帳戶功能，幫助家長減輕備餐壓力，同時可培養孩子的飲食與消費自主性，透過家庭帳號設定，家長可授權青少年為其開通青少年帳戶。

google news透過 Google News追蹤中央社

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，觀察到許多家長日常生活工作繁忙，卻又希望家中的青少年能有安全又便利的飲食安排，推出Uber Eats青少年版，透過導入多重安全機制，為青少年帶來更多自由選擇的同時，也鼓勵青少年在父母的引導下學習自主用餐與理性消費。

Uber Eats說明，青少年版配有一系列安全機制，除了由高評分的外送合作夥伴為青少年提供外送服務，同時透過家庭帳號功能，可即時查看青少年的訂單內容、金額，以及外送合作夥伴的即時位置，掌握孩子的用餐狀況，除此之外，家長也能透過家庭帳號自訂青少年每月消費額度上限，避免青少年超出設定預算。（編輯：蘇志宗）1140521

#Uber Eats
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：