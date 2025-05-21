科技助攻金融阻詐 永豐銀3防詐措施上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北21日電）科技助攻打詐，永豐銀今天表示，防詐3措施即日起上線，包含ATM的人工智慧（AI）人臉辨識，以及啟用專屬簡訊代表號68807，更是成為全台首家有簡訊代表號的民營銀行，以及可辨識網站來源的防詐辨識通。

永豐銀今天發布新聞稿指出，發布科技防詐的3項措施上線，即日起在銀行ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統，以及啟用「68807」短碼簡訊服務及「防詐辨識通」查詢網址連結來源。

永豐銀說明，為提升金融服務的安全性及使用體驗，率先於城中分行導入AI人臉辨識系統，客戶露出完整全臉即可開啟自動門並進入ATM服務區，以杜絕不肖人士刻意遮蔽五官入內取款，也有助警方後續追查。

永豐銀補充，此系統同步考量輪椅使用者而降低安裝高度，也因應外籍人士使用需求有中英文語音指引，打造智慧與安全並重的服務體驗。

透過 Google News 追蹤中央社

除AI人臉辨識系統外，永豐銀說明，攜手國內3大電信業，成為全台首家推出專屬簡訊代表號的民營銀行，而68807是由銀行業代表碼「68」及永豐銀行代碼「807」組成，方便民眾辨認；即日起，將應用在數位帳戶開戶補件通知，或疑似遭遇解除分期付款詐騙情境時觸發的帳戶保護通知等。

第3項則是防詐辨識通上線，永豐銀指出，詐騙集團常以偽冒金融機構網站混淆視聽，導致民眾誤傳個人資料、帳戶或信用卡資訊等而造成財務損失。為協助客戶辨識網址來源，經由永豐銀的LINE官方帳號或官方網站使用防詐辨識通功能，可即時查證網址。（編輯：潘羿菁）1140521