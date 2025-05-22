Nike調高美國市場售價 未將漲價歸因川普加徵關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約21日綜合外電報導）運動鞋與運動服大廠耐吉（Nike）表示，從6月起將調高美國市場許多商品售價，但耐吉未將漲價歸因於美國總統川普加徵關稅。

法新社報導，總部位於美國俄勒岡州的耐吉表示：「我們定期評估業務並調整價格，以作為季節性計畫的一部分。」

耐吉目前售價在100至150美元之間的運動鞋，最多將漲價5美元，至於超過150美元的運動鞋，最多漲價10美元。

兒童產品、價格低於100美元商品、Air Force 1運動鞋，以及喬丹（Jordan）系列的非鞋類商品，均不會漲價。

耐吉其他服裝與與裝備價格漲幅，將介於2至10美元間。

川普4月對許多美國貿易夥伴加徵高額關稅，主要服裝生產國中國與越南均包括在內，不過他在一週後對大多數國家暫緩實施。

目前大多數國家都適用10%的基準關稅，但中國進口產品面臨30%的關稅。

透過 Google News 追蹤中央社

耐吉大部分產品都在中國、越南與印尼生產。

當被詢問漲價與關稅間的關聯性時，耐吉表示其產品價格由多種因素決定。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140522