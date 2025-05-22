加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

Nike調高美國市場售價 未將漲價歸因川普加徵關稅

2025/5/22 13:45（5/22 13:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約21日綜合外電報導）運動鞋與運動服大廠耐吉（Nike）表示，從6月起將調高美國市場許多商品售價，但耐吉未將漲價歸因於美國總統川普加徵關稅。

法新社報導，總部位於美國俄勒岡州的耐吉表示：「我們定期評估業務並調整價格，以作為季節性計畫的一部分。」

耐吉目前售價在100至150美元之間的運動鞋，最多將漲價5美元，至於超過150美元的運動鞋，最多漲價10美元。

兒童產品、價格低於100美元商品、Air Force 1運動鞋，以及喬丹（Jordan）系列的非鞋類商品，均不會漲價。

耐吉其他服裝與與裝備價格漲幅，將介於2至10美元間。

川普4月對許多美國貿易夥伴加徵高額關稅，主要服裝生產國中國與越南均包括在內，不過他在一週後對大多數國家暫緩實施。

目前大多數國家都適用10%的基準關稅，但中國進口產品面臨30%的關稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

耐吉大部分產品都在中國、越南與印尼生產。

當被詢問漲價與關稅間的關聯性時，耐吉表示其產品價格由多種因素決定。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140522

延伸閱讀
鞋業危機 Nike、Adidas等致函白宮盼豁免關稅川普關稅衝擊 Adidas警告銷美產品恐變貴
川普
華府猶太博物館槍擊 川普：仇恨在美無立足之地卡尼：加拿大考慮加入美國「金穹」飛彈防禦系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：