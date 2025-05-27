陳泰銘：國巨併芝浦不屈不撓 核能盼討論

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天上午表示，併購日本芝浦電子「不屈不撓」，未來目標芝浦將成國巨集團100%子公司並在日本下市。他預期，國巨下半年營運樂觀，至於關稅和新台幣匯率影響可控。

媒體提問對重啟核能看法，陳泰銘指出，工業持續發展，用電需求持續增加，在能源議題上，台灣政府因應不錯，增加很多綠能發電，這是正確方向，核能或許是未來討論選項之一，尤其是人工智慧（AI）應用需要更多電力，他認為政府會在環保與經濟發展間，尋求務實且穩健的平衡點。

國巨上午舉行股東會，歷時約40分鐘結束，會後陳泰銘接受在場等候媒體採訪。

日媒問及國巨併購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）進展，陳泰銘說，國巨在策略合作案「不屈不撓」，條件成就需要芝浦股東和主管機關支持，未來方向相對樂觀。

陳泰銘說，國巨與芝浦合作，需要台灣和日本社會的祝福，並誠心專業展開合作，國巨以往併購案以海外為主，布局全球，目前已有27萬個客戶，此外台灣在人工智慧（AI）供應鏈在全球地位領先，國巨希望併購芝浦，將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨和芝浦的電子零組件解決方案更加完整，讓國巨在毛利率和營業利益率表現更佳。

展望併購芝浦電子規劃，陳泰銘透露，先以收購超過50%比重為短期方向，未來不排除持續增加收購比重、延長公開收購時間，目標將使芝浦電子變成國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市。

展望下半年營運，國巨執行長王淡如分析，從基本面來看，國巨訂單出貨比（B/B Ratio）平均值大於1，而AI相關應用產品訂單出貨比約1.2至1.3，顯示訂單量增、生意展望佳，先前法說會評估一般品稼動率約65%、特殊品約75%，目前平均稼動率提高至70%與80%以上，部分特殊品稼動率滿載。

陳泰銘表示，台灣有很多公司單一產品受單一產業客戶影響波動大，國巨整合各方零組件掌握全面性解決方案，具備議價能力，樂觀看待下半年營運動向。

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談到關稅議題，王淡如指出，關稅可能造成通膨以及終端需求下跌，不過目前尚未定案，國巨持續謹慎觀察，不過國巨直接出貨到美國市場的業績，占國巨整體營收比重僅10%，消費性產品幾乎沒有直接出口至美國，預估關稅影響可控。

至於新台幣匯率升值，王淡如表示，國巨營收除了美元外還有其他幣別，部分支出也採用美元，可達到自然避險效果，此外美元現金資產有避險措施，整體來看匯率影響可控。（編輯：楊凱翔）1140527