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誠品吳旻潔：實體進入收穫期 電商3年內損益兩平

2025/5/28 11:11（5/28 11:16 更新）
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誠品生活舉行股東常會，董事長吳旻潔表示，未來挑戰包括實體和電商都進入供過於求的零售紅海競爭，加上台灣出入境的消費逆差。中央社記者江明晏攝 114年5月28日
誠品生活舉行股東常會，董事長吳旻潔表示，未來挑戰包括實體和電商都進入供過於求的零售紅海競爭，加上台灣出入境的消費逆差。中央社記者江明晏攝 114年5月28日
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（中央社記者江明晏台北28日電）誠品生活今天舉行股東常會，董事長吳旻潔表示，未來挑戰包括實體和電商都進入供過於求的零售紅海競爭，加上台灣出入境的消費逆差；誠品展望今年起至2027年，將進入實體通路收穫期，電商線上業務也會拚損益兩平。

誠品生活今天舉行股東常會，董事長吳旻潔表示，全台百貨業全年營收達新台幣4478億元，年成長約1.2%，電商（含郵購）銷售金額4016億元，成長率為2.6%，實體與網路的年銷售成長皆限縮至3%以內，顯示後續年度不論是實體或電子通路平台，零售業都更競爭。

誠品生活去年終端營收約為241億元，年成長約6%，稅後淨利0.12億元，每股盈餘0.27元，為4年來首度轉虧為盈，擺脫疫情和投資電商，以及新店、台中大店開辦費用的影響。

展望2025年至2027年，吳旻潔說，誠品將進入實體通路收穫期和線上業務拚損平，誠品松菸疫情後獲利翻倍，誠品南西單店業績也達到信義店過去的規模，台中480今年營收有望超過松菸店，台南大店即將開幕，2028年也會開出與臻鼎-KY合作的桃園大店。

針對電商事業，她表示，誠品線上不是剛需的營運模式，不能依賴免運補貼和廣告，毛利率和訂單價有很大的關係，誠品線上毛利率可以超過20%，一半來自書籍和生活文創禮品，期望2028年以會員融合線上下帶來更穩定的獲利狀態。

她表示，在實體和電商都供過於求的零售紅海競爭裡，面對出入境消費逆差，和關稅戰爭及新台幣升值，會加大台灣民眾出國的慾望，將是實體與電商平台營收成長趨緩的原因。

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誠品指出，誠品線上不重複的消費會員數超過44萬人，相較前一年度有16%的成長，目前每月皆有2至3萬名新會員登入誠品線上，其中會進行消費的比率達到將近7成，力拚誠品線上於未來3年達到損益平衡。

誠品今天進行獨立董事補選，原獨董許士軍辭任，由柯愫吟當選，柯愫吟曾任職衣蝶百貨副總經理、京站時尚廣場總經理，去年從京站退休轉任顧問後，11月轉戰新莊宏匯廣場擔任執行董事。（編輯：楊蘭軒）1140528

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