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上銀：營運拚達標看好半導體應用 布局機電和醫療

2025/5/28 12:15
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）傳動元件廠上銀今天舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣2.4元。展望今年營運，上銀董事長卓文恒表示，今年營收和獲利要達標，關稅變數影響小，市場需求仍在，看好半導體、智慧製造、大型基礎建設等傳動元件需求。機電及醫療應用是未來發展重點。

上銀今天股東會也順利改選7席董事和3席獨立董事，包括現任董事長卓文恒、上銀集團總裁卓永財、陳進財、大銀微系統董事長卓秀瑜、上銀總經理蔡惠卿、三幸投資公司、李政倫等，獨立董事姜正和、陳振遠及李惠秀擔任。

上銀股東會通過每股配息2.4元，其中派付股東股息每股0.6元、以及分配每股股利1.8元。

卓文恒在股東會致詞表示，外部政經環境和機械產業狀況變動，上銀2024年營收獲利接近2023年水準。

展望今年營運，卓文恒指出，整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，上銀今年在機電及機器人相關零組件成長可期，今年營收及獲利要達到目標，未來機電及醫療應用會是上銀發展重點。

在人工智慧（AI）機器人領域，上銀指出，集團提供滾珠螺桿、線性滑軌、交叉滾柱軸承、諧波減速機、單軸模組及次系統等客製化產品，與客戶投入物流機器人、焊接機器人及各專業機器人開發，提供整合性解決方案。

觀察對等關稅變數，卓文恒指出，部分客戶提供訊息，關稅變數有間接影響，不過對上銀來說，集團全球布局，關稅因素影響小。

展望今年營運動能，卓文恒表示，市場需求仍在，持續看好半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。

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觀察主要產品訂單能見度，卓文恒表示，目前滾珠螺桿能見度約2個月至2.5個月，線性滑軌能見度約2個月。

在產能布局，上銀指出，雲科三廠、台中工業區一廠、新加坡子公司新廠陸續落成啟用；義大利子公司新廠及台中工業區二廠，預計今年完工；德國子公司收購上銀捷克孫公司並設立法國孫公司，為上銀中長期成長儲備量能。（編輯：翟思嘉）1140528

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