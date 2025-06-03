黃彥男：已下架11萬件詐騙訊息 高風險投資廣告顯著降

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）數發部長黃彥男今天於上任週年記者會說明打詐成果，他表示，「網路詐騙通報查詢網」上線以來，已經受理20萬7674件民眾通報，有11萬3585件經確認為詐騙，並通報平台下架處理，其中高風險金融投資廣告、身份冒充詐騙廣告均已大幅下降。

黃彥男說明上任週年重要施政成果，打詐方面，「網路詐騙通報查詢網」累計受理逾20萬件通報案件，超過11萬件經確認為詐騙訊息，已經下架處理。

在此機制運作下，高風險金融投資與身份冒充詐騙廣告掃獲案件數量均顯著下降，前者從單週最高7.7萬件，下降至今年5月每週平均約4490件；後者從單週最高3.8萬件，下降至今年5月平均每週約822件。

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黃彥男表示，「預計今年詐騙訊息會少很多」，但他坦言，詐騙團體會持續運用最新科技，變化很快，案件數很難完全降到零，接下來會持續精進查詢網功能。

「網路詐騙通報查詢網2.0」已於114年5月15日正式上線，黃彥男指出，未來將優化跨部會聯防機制，並推動高風險產業導入商業簡碼簡訊服務，進一步提升全民防詐能力。（編輯：潘羿菁）1140603