南僑：匯率變動影響營運 看好下半年優於上半年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北3日電）油脂大廠南僑副董事長陳正文今天表示，下半年將迎來油脂與冷凍麵團的傳統旺季，營運表現可望優於上半年。南僑總裁李勘文說，近期匯率變動影響營運較顯著，若新台幣升值，泰銖或人民幣轉回母公司，會有匯兌損失。泰國據點以外銷為主，因具競爭力，美國關稅影響相對有限。

南僑今天召開股東會，董事長陳飛龍雖喉嚨不適，仍出席股東會。他說，公司成立超過70年，從未停止前進的腳步，無論過去面對金融危機，或是其他挑戰，始終都能穩健前行。

談到近期匯率對南僑的影響，李勘文說，南僑有中國和泰國市場，新台幣若升值，無論是泰銖或人民幣的營運績效，轉回母公司一定會變比較少。

至於美國關稅，李勘文表示，中國大陸和台灣主要以內需市場為主，較無關稅影響；全球市場經營主要由泰國南僑負責，銷往美國、歐洲和澳洲銷售比重各占1/3；銷美主要競爭對手是越南，但越南銷美關稅比泰國高，而日本也是泰國南僑銷美很大的競爭對手，不過日本營運成本高。美國關稅雖有衝擊，但泰國南僑保有優勢，也銷往其他國家分散風險，所以衝擊不大。

談及中國市場，陳正文說，歷經疫情後都在等復甦，沒想到遇到經濟衝擊，消費緊縮，供過於求明顯；今年又遇到美中關稅戰，消費還是保守。

南僑觀察到，中國烘焙市場越來越少人願意花時間烤麵包，也加強成品與半成品供應，例如上海樂高樂園，就由南僑提供麵條、醬料及烘焙產品，扮演中央廚房角色。此外，南僑相關烘焙成品和半成品，也打入中國大型超市和量販店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣市場方面，李勘文表示，近來極端氣候導致原物料收成不如預期，供需不平衡造成價格上漲，加上夏季電價上漲與天然氣價格高漲，推升成本；雖新台幣近期升值，有利原物料進口，但難以抵銷整體不利因素，台灣就是一步步穩健經營。

談到泰國南僑，李勘文說，為因應外銷產能，2018年進行新廠增建工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建智慧廠房，以及裝設嬰兒米果線和烘焙麵包零食線；泰國廠二期新產線在今年陸續投產，未來也將規劃興建第三期。（編輯：楊蘭軒）1140603