正崴集團秀AI機器人平台 郭守富首挑大梁展接班架勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北4日電）正崴旗下子公司星科國際（Sync Robtic）今天舉行記者會，發表AI機器人平台方案，正崴董事長郭台強長子、星科國際董事長郭守富首度獨挑大梁，在媒體前侃侃而談，展現十足接班架勢。

去年11月，正崴集團旗下友崴Ubilink首座超級運算中心啟用，郭守富跟在郭台強身旁，以正崴董事長特助身分，首度在媒體前公開曝光。

身隔半年，今天星科記者會上，郭守富以星科國際董事長身分，詳細介紹星科的AI機器人平台方案，以及鎖定安防巡檢應用的開發過程，面對媒體提問來者不拒，展現出大將之風。

郭守富今天表示，AI機器人平台方案不僅是星科在物理AI領域的一大步，更是正崴集團在智慧製造與服務轉型的一個重要里程碑。未來結合正崴的製造力，友崴超級運算中心的AI算力，星科將負責開發各種AI應用，尋找出海口。

透過 Google News 追蹤中央社

郭守富從西雅圖大學畢業後，先在正崴集團美國舊金山的創投部門歷練，累積策略投資與國際營運的實務經驗，之後擔任正崴集團配件事業群總經理，曾主導正崴全球製造與供應鏈策略，負責北美市場投資併購。

正崴前幾年併購美國安防品牌Luminys，就由郭守富擔任董事長，此次其主導的星科，投入AI機器人大腦開發，第一個應用場景就近選擇郭守富熟悉的安防巡檢領域作為起點。惟郭守富今天特別強調，安防巡檢只是第一步，未來星科會持續發展更多AI應用場景。（編輯：楊蘭軒）1140604

郭守富 正崴集團推AI機器人平台 瞄準200億美元安防巡檢商機