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央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元
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興富發：瞄準產業黃金新10年 住宅商辦雙引擎布局

2025/6/5 18:52（6/5 19:11 更新）
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興富發建設發言人廖昭雄（左）5日表示，看好台灣將進入產業黃金新10年，房市也逐步回溫，將瞄準住宅和商辦雙引擎，今年興富發推案規模從北到南將達14案，總銷金額為新台幣1835.18億元，住宅占55%、商辦占45%。中央社記者何秀玲攝 114年6月5日
興富發建設發言人廖昭雄（左）5日表示，看好台灣將進入產業黃金新10年，房市也逐步回溫，將瞄準住宅和商辦雙引擎，今年興富發推案規模從北到南將達14案，總銷金額為新台幣1835.18億元，住宅占55%、商辦占45%。中央社記者何秀玲攝 114年6月5日
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（中央社記者何秀玲台北5日電）興富發建設今天表示，看好台灣將進入產業黃金新10年，房市也逐步回溫，將瞄準住宅和商辦雙引擎，今年興富發推案規模從北到南將達14案，總銷金額為新台幣1835.18億元，住宅占55%、商辦占45%。

興富發今天舉辦媒體交流會。興富發發言人、副總經理廖昭雄表示，去年9月央行祭出第7波房市信用管制，確實對房地產造成很大影響，但讓建商去蕪存菁，金融體系逐步變得更健康，長期來看房地產市場是正向發展。

廖昭雄指出，2020年至2025年全球500強企業在台灣投資規模逐年擴大，也從傳統製造升級為AI半導體至雲端運算等領域，台灣可說進入產業黃金新10年，興富發將在北中南布局全台市中心辦公和住宅。

今年興富發仍瞄準房地產剛性需求，以住宅和商辦雙引擎前進。住宅方面，廖昭雄提到，興富發在淡水、台中七期、台南和高雄等地，推出小坪數2至3房的公園學區宅，希望吸引家長客群，有不錯的銷售成績。

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另外，看好產業聚落有實質剛性需求支撐，就業人口紅利讓房價具抗跌性，興富發推案方向，北部瞄準新莊副都心、內湖科技園區；中南部則鎖定台中七期和台南南科，高雄聚焦亞洲新灣區與高雄新站。

商辦方面，廖昭雄強調，隨著全球化以及企業國際化進程加速，以及青年大創業時代來臨，商辦市場開始走向M型化，企業資金搶先布局「微型商辦」和「企業總部」，企業總部希望要有高規格辦公空間之外，在創業時代，也讓獨立工作者崛起，順勢帶動微型商辦異軍突起。（編輯：張若瑤）1140605

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