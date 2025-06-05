雷虎攻擊無人機日本參展 歐美訂單第2季交貨

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（中央社記者潘智義台北5日電）雷虎科技攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，6月4日至6日參加Japan Drone 2025國際無人機展覽會，以沉浸式自殺攻擊無人機為主，搭配完整周邊零件、自殺攻擊無人機主機生態系統，以及尖端AI應用方案。

雷虎表示，此次參展凸顯台灣無人機技術領域的頂尖創新與自主研發的強大實力。展會期間積極與日本無人機、AI企業深度交流，成功開啟進一步測試雷虎MIT台灣製造產品的合作契機；而雷虎自殺攻擊無人機已搶下歐美大廠訂單，將於2025年第2季起陸續交貨。

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雷虎說明，自殺式無人機以超高機動性與即時視角傳輸技術，適用於軍事行動、緊急搜救及特殊任務等多元場景；其核心零組件從飛行控制系統、螺旋槳、高效能馬達、變速器，到鏡頭、圖傳、通訊鏈路、頭顯設備（飛行眼鏡）與遙控器，全由台灣自主研發與製造。

雷虎解釋，頭顯設備打造沉浸式第一人稱視角（First-Person View, FPV），增加操作精準度與臨場感；先進通訊系統實現低延遲、高可靠性的影像與控制訊號傳輸，確保任務執行穩固；手持地面站便攜式操控裝置，搭配直覺化操作介面，讓指揮效率提升；AI技術已融入目標識別、自主飛行功能，讓無人機在受干擾時仍然能命中目標。（編輯：張良知）1140605