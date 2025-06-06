特斯拉拖累美股 投顧：台股震盪盤堅、類股輪動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）美國總統川普與馬斯克關係惡化，特斯拉股價收盤下挫約14%，拖累美股4大指數回檔。投顧表示，台股短期技術面轉強，類股輪動快速，加上外資期貨回補空單，指數有望震盪盤堅，持續挑戰半年線約22023點及年線約22297點。

美國總統川普（Donald Trump）與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因減稅方案撕破臉，美股主要指數5日收黑，道瓊工業指數下跌108.00點或0.25%，以42319.74點作收；標準普爾500指數下滑31.51點或0.53%，收5939.30點；科技股那斯達克指數下挫162.04點或0.83%，收19298.45點；費城半導體指數下跌22.43點或0.45%，收5010.92點。

台股5日受到美股收漲、台積電衝千元影響，大盤一度漲逾百點，越過21700點，但隨著台積電漲勢收斂，加權指數也失守21700點，終場收21674.43點，上漲56.34點，成交值新台幣3587.29億元；台積電則收在998元，未能站穩千元大關。

自營商5日賣超台股40.17億元，投信賣超25.53億元，外資及陸資買超0.66億元，三大法人合計賣超65.04億元。

產業訊息方面，鴻海公告5月自結合併營收新台幣6157.45億元，月減3.99%，較2024年同期成長11.92%，創歷年同期新高，主要受惠消費智能產品拉貨動能強勁，預估第2季營運顯著季增和年增，持續關注政經局勢及匯率變化。

透過 Google News 追蹤中央社

光學鏡頭廠大立光第2季處於傳統淡季，5月自結合併營收約32.38億元，月減25%、年減7%。大立光表示，6月拉貨動能會比5月好一點。

興富發建設5日舉辦媒體交流會，看好台灣將進入產業黃金新10年，房市也逐步回溫，將瞄準住宅和商辦雙引擎，今年興富發推案規模從北到南將達14案，總銷金額為新台幣1835.18億元，住宅占55%、商辦占45%。（編輯：潘羿菁）1140606