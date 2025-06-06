奇鋐沈慶行：今年是液冷元年 明後年需求續顯著增加

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）散熱大廠奇鋐今天召開股東會，董事長沈慶行表示，今年是液冷散熱元年，而接下來在輝達（NVIDIA），以及更多元的ASIC（特定應用積體電路）AI伺服器解決方案應用帶動下，預料明、後年液冷相關產品需求數量仍將繼續顯著增加。

奇鋐持續加碼越南廠，在越南購地並申請建照，已有3棟新廠開工。不過沈慶行表示，即使這些新廠全數建成，也僅能剛好滿足現有需求，接下來視對等關稅情況，準備下一步擴建。

至於是否到美國設廠，沈慶行坦言，當地高昂成本，超過20%的額外溢價，客戶普遍不願意承擔，更何況在美國生產多出的成本不只這個數字，奇鋐目前沒有在美國大規模設立生產基地的計畫。

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至於大陸稀土管制，對於奇鋐風扇用的釹鐵硼合金製成的永久磁鐵，以及散熱器用的錫膏等原料取得，可能造成影響。對此，沈慶行表示，因公司有提前備貨，短期內供應無虞，其中越南的錫膏，會優先保留給液冷相關產品。

受惠AI人工智慧需求帶動，奇鋐今年營運動能持續強勁，剛公布5月營收新台幣98.8億元，月增8.48%，比去年同期大幅成長87%，續創歷史新高。累積今年前5月營收423.21億元，年增率達64.16%。（編輯：楊凱翔）1140606