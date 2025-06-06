機器人製造進駐柳科 新營、六甲房價近1年漲1成

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（中央社記者潘智義台北6日電）行政院拍板「智慧機器人產業聚落」落腳台南市柳營區。住商機構統計實價登錄，柳營科技工業區周邊行政區房價持續走揚，其中新營、六甲房價近1年漲勢突破1成，柳營也有不小漲勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上述區域過去即屬台南蛋白區域，周邊隨著大盤走勢起漲，加上產業園區效益逐步湧現，致使近年房價逐漸補漲。

賴志昶引述實價登錄資料說明，新營區2024年平均房價每坪約新台幣24.2萬元，與2023年同期相比，年漲幅高達14.7%；六甲區房價漲勢也緊追在後，2024年每坪均價已達24.8萬元，年漲幅達12.2%；至於柳營科技工業區所在的柳營區，2024年平均成交價為19.9萬元，較2023年成長3.1%。

住商不動產台南新營加盟店店東顏大為表示，目前智慧機器人製造基地預計進駐的柳科3期基地，廣達87.3公頃，未來將與沙崙科學城成為國內機器人生產重鎮，不過區域主要購屋主力多集中於新營、六甲等區域，主因前者作為北台南北區機能中心，具備剛性購屋人口，六甲則因鄰近柳科，且仍有開發潛力，房市表現跟進上修。

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至於新營區，顏大為指出，歷年來台南的房市蛋白區，較少大樓或華廈供給，但若為中古透天總價帶僅900萬元，新透天則約1000至1500萬元，價格相對平實，加上目前又有柳營科技工業區議題，磁吸北台南首購、產業人口移入，區域房市前景頗受看好。

賴志昶表示，北台南3區房價皆呈現穩健上漲，顯示在科技工業園區議題加持之下，柳科周邊房市具備發展空間，此類產業進駐議題，以往雖被視為房市發展光明燈，但若為單純自住型買方，需看待區域實際市場供需層面，僅為投資而置產，當房市下行時，在此類議題較盛行區域易有價格震盪，購屋人不可不慎。（編輯：張均懋）1140606