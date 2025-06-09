富邦人壽上繳現金股利 由210億縮減至150億元

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（中央社記者蘇思云台北9日電）為了充實資本，富邦金今天代子公司富邦人壽公告，上繳金控的現金股利獲得金管會核准為新台幣150億元，此金額較先前提出的210億元、縮減了60億元，變更後的2024年盈餘分派案，尚待富邦金董事會通過。

近期新台幣強升，外界擔心恐衝擊壽險業資本適足率，影響現金股利發放。金管會主委彭金隆日前指出，壽險業要向金管會保險局申請並獲同意後，才可以發放現金股利；若程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也請業者審慎思考。

富邦金今天晚間代子公司富邦人壽公告，上繳金控的現金股利為150億元，此案已經獲得金管會核准，變更後的盈餘分派案，尚待董事會通過。

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富邦金董事會先前通過發放普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，合計股利4.5元。外界關心新台幣強升是否影響股利政策，富邦金總經理韓蔚廷日前在法人說明會上回應，金控股利發放沒計畫調整。

金管會目前已核准遠雄人壽發放現金股利5.4億元、凱基人壽現金股利25億元，另外尚待審核通過的還有合庫人壽的5.78億元；台灣人壽原本決議發放現金股利19.17億元，不過考量厚實資本，5月底決議不分派現金股利。（編輯：張良知）1140609