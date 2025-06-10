台積電勁揚40元 台股終場大漲451點收復半年線

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（中央社記者何秀玲台北10日電）美中在倫敦重啟貿易談判，激勵台股今天開高走高，指數終場站上22200點關卡，收22242.14點，上漲451.85點，收復半年線約21991點。權王台積電開高領漲，終場收1045元，上漲40元。

其他權值股方面，鴻海上漲1元收155.5元；聯發科上漲50元，收1335元；廣達上漲7.5元，收283.5元。

電子類股指數上漲2.88%、金融類股指數下跌0.34%。代表中小型股票的櫃買指數上漲1.28%。（編輯：楊蘭軒）1140610