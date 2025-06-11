加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
首頁 / 證券

威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司

2025/6/11 19:33（6/11 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為威剛董事長陳立白。(中央社檔案照片)
圖為威剛董事長陳立白。(中央社檔案照片)
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）威剛擴大娛樂事業布局，董事會今天決議投資韓國演藝經紀公司Galaxy約4000萬美元，折合新台幣約12億元，持股比重將約5.05%。

威剛繼日前宣布贊助韓國歌手G-Dragon（GD，權志龍）來台演唱會，成為台灣官方贊助商，威剛董事會決議斥資新台幣12億元投資Galaxy，持股比重約5.05%。

威剛表示，Galaxy是韓國演藝經紀公司，旗下藝人包括權志龍，投資Galaxy是擴大娛樂事業布局。

google news透過 Google News追蹤中央社

威剛指出，近年積極拓展科技與文化的事業版圖，跨足影視及音樂產業，由董事長陳立白親自領軍，不僅打造亞洲藏量第一的黑膠音樂博物館、取得台中流行影音中心營運權，與文化內容策進院簽署合作備忘錄，持續挹注資源推動產業升級。

陳立白先前透露投資電影情況，他將擔任九把刀電影「功夫」以及「冠軍之路」和「突破三千米的泳氣」的出品人。（編輯：翟思嘉）1140611

威剛
威剛5月營收衝上41.69億元 創15年來單月新高華邦電估第2季優於預期 威剛業績看升群聯審慎樂觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：