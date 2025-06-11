威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司

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（中央社記者張建中新竹11日電）威剛擴大娛樂事業布局，董事會今天決議投資韓國演藝經紀公司Galaxy約4000萬美元，折合新台幣約12億元，持股比重將約5.05%。

威剛繼日前宣布贊助韓國歌手G-Dragon（GD，權志龍）來台演唱會，成為台灣官方贊助商，威剛董事會決議斥資新台幣12億元投資Galaxy，持股比重約5.05%。

威剛表示，Galaxy是韓國演藝經紀公司，旗下藝人包括權志龍，投資Galaxy是擴大娛樂事業布局。

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威剛指出，近年積極拓展科技與文化的事業版圖，跨足影視及音樂產業，由董事長陳立白親自領軍，不僅打造亞洲藏量第一的黑膠音樂博物館、取得台中流行影音中心營運權，與文化內容策進院簽署合作備忘錄，持續挹注資源推動產業升級。

陳立白先前透露投資電影情況，他將擔任九把刀電影「功夫」以及「冠軍之路」和「突破三千米的泳氣」的出品人。（編輯：翟思嘉）1140611