房市降溫 房地交易3稅5月減幅續呈雙位數

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布稅收統計，土增稅、契稅、房地合一稅5月實徵數年減幅均呈雙位數，衰退幅度擴大、介於20%至35%。官員表示，不動產市場持續受銀行房貸緊縮、央行信用管制影響，加上美國關稅政策牽動全球經濟發展，影響購屋信心，導致房市交易降溫。

財政部今天公布5月全國賦稅收入新台幣3135億元，較去年同期減少48.6%；累計前5月全國賦稅收入實徵1兆215億元，年減23%，主因為今年因應美國對等關稅潛在衝擊，政府將所得稅申報繳納期限由5月底延長至6月底。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，5月與不動產交易相關的稅目，續呈雙位數負成長，主因近期不動產市場仍持續受銀行房貸緊縮、央行信用管制措施影響，加上美國總統川普的關稅政策衝擊，牽動全球經濟局勢，影響民眾購屋信心，導致市場觀望氛圍較為濃厚，房市交易因而降溫，加上去年基期相對高，導致5月土增稅、契稅、房地合一稅減幅有擴大之勢。

劉訓蓉表示，土地增值稅5月實徵54億元，創下民國112年5月以來、近25個月的新低，年減35.1%，連續3個月雙位數負成長；六都、新竹縣市稅收均下滑，減少較多者為新北、桃園、台北市，主因房地交易量明顯下滑，且大額稅款案件減少。前5月土地增值稅實徵304億元、年減18.5%。

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契稅方面，她說明，5月實徵13億元，年減5億元、創歷年同月最大減額，衰退幅度29.1%，亦為連續3個月負成長；以縣市而言，減少較多者為高雄、台中及新北市，主要是因不動產交易量明顯下滑所致。前5月契稅實徵62億元，年減近2成。

談及房地合一稅，劉訓蓉指出，5月實徵近50億元，年減20.1%。就縣市觀察，六都唯一年增者是新北市，成長44%；高雄市年減約17%，台中市衰退幅度逾2成，台北市、桃園市減幅分別為近4成、逾35%，台南市年減近53%。前5月房地合一稅實徵194.4億元，年減14.5%，六都僅新北市為年增格局。（編輯：張良知）1140611