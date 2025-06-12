台灣指數公司攜手彭博 推出國內首檔多資產平衡指數

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）證交所旗下台灣指數公司（TIP）今天宣布與彭博指數公司合作，發表台灣第1檔多資產平衡型指數「台美動能多資產平衡指數」。兆豐投信力挺，可望參考指數設計，發行多資產ETF。

證交所董事長林修銘致辭時表示，為呼應政策推動台灣成為亞洲資產管理中心，證交所積極推動ETF新商品，包括被動式多資產平衡ETF。

台灣指數公司自去年開始與國際指數公司洽商合作，以取得債券指數資料，再組合台股及債券指數，編製多資產指數，希望提供投信發展被動式ETF，豐富市場交易選項。

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此次台灣指數公司與彭博指數公司合作，發表國內第1檔多資產平衡型指數，由台灣指數公司將自行編製的特選台灣動能趨勢指數，及彭博提供的彭博20年期以上美國公債指數，合組編製「台美動能多資產平衡指數」，透過股票與債券的資產特質，區分積極、穩健、保守、特殊等多種情境，並依代表各種情境的指標，設定股債配置比例。

今天台美動能多資產平衡指數發布記者會，兆豐金控總經理張傳章、兆豐投信董事長陳佩君都親自出席，並表達支持。兆豐投信可望參考指數，設計、發行多資產ETF。（編輯：楊蘭軒）1140612