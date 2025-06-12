世界健身-KY簽署特許經營協議 巴西目標拓50據點

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（中央社記者江明晏台北12日電）世界健身-KY今天宣布，旗下國際特許經營部門與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議（MFA），計劃於未來5年內在巴西開設50家世界健身據點，巴西也將成為台灣、澳洲之後，世界健身-KY的第3大市場。

世界健身-KY今天透過新聞稿說明，巴西Flag Holding LTDA為執行長艾梅達（Flavia Almeida）所領導，目前艾梅達在巴西戈亞斯州（包括巴西利亞聯邦區）擁有並經營14家World Gym據點，自2012年在巴西利亞開設首家世界健身房以來，艾梅達已將該品牌打造為戈亞斯州的健身連鎖品牌，同時經營高階概念品牌World Gym Pro，提供包括游泳池在內的設施。

世界健身-KY說明，旗下國際特許經營部門與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議（MFA），計劃於未來5年內在巴西開設50家世界健身據點，總特許經營協議簽屬完成後，可授予Flag Holding在巴西其他25個州透過直營或再加盟方式，擴展World Gym的獨家權利，此戰略合作，會使巴西成為繼台灣和澳洲之後，全球的第3大市場，將大幅提升World Gym在南美洲的影響力。

世界健身-KY表示，World Gym International將透過特許經營IT平台、系統、行銷支持及健身房發展諮詢，協助Flag Holding實現擴張目標，儘管該協議條款仍然保密，但World Gym International通常可從其國際特許經營據點，收取開發費、每月特許經營費、設備折扣費以及World Gym商品版稅。

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世界健身-KY董事長暨總經理，同時為WGI執行長的柯約翰（John Caraccio）表示，很高興與Flag Holding及艾梅達合作，他們在戈亞斯州的經驗，推動World Gym在巴西擴張的理想夥伴，這項協議是世界健身-KY全球擴張策略的重要里程碑，

艾梅達補充，已收到來自巴西各地潛在加盟商的強烈興趣，希望經營擁有成熟系統與IT支持的World Gym品牌，目前已有數項加盟協議即將完成。（編輯：張均懋）1140612