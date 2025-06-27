台灣新創企業赴美 用AI吸引紐約創投界
（中央社記者廖漢原紐約26日專電）多家台灣人工智慧、智慧醫療、零售、生活等產業領域的新創業者，今天在紐約舉行演示會，介紹多種結合AI，降低營運與人力成本，提高使用與生產效能的產品及服務，希望吸引紐約創投界的投資。
經濟部中小及新創企業署推動的IP2（International Program + International Park）Scale Out Program，在台灣選出15家新創業者於紐約進行為期一個月在地培訓，業者可瞭解美國營商環境，增加創投界曝光，吸引投資夥伴，擴大企業營運機會。
業者26日在駐紐約辦事處大廳舉行「新創演示日」（Demo Day）活動，創投研發項目包括血糖監測、零售業看板、寵物照護、男性衣著、低軌衛星、精子快速篩選等，都與現代生活有關，吸引不少商界人士出席。
業者多已有結合各方專才、達成初期投資目標、研發與推展實務經驗，公司創始人或執行長、營運長親自介紹產品與服務項目，除了廣泛運用AI，降低成本、節省人力、提高回報、開拓藍海市場外，業者也強調貼近生活與未來性。
IP2 Scale Out Program旨在促進台灣進入國際創業生態體系交流，帶領新創業者拓展美國市場，發掘台美合作商機，去年參與團隊逾1400萬美元（約新台幣4億元）募資額。
活動執行單位資育公司與美國東岸加速器EntreCamp，今年對入選新創業者進行包括市場在地化經驗、投資商業實務、1對1簡報演練等課程。
台灣擁有軟體資訊、醫療生技、人工智慧物聯網等全球趨勢產業生態系，具吸引國際投資及企業參與新創（Corporate Startup Engagement，CSE）優勢。
本屆美東加速計畫由中企署長李冠志及新創組雷世謙主持，希望透過活動讓台灣新創生態鏈結全球，進一步活化產業轉型升級。（編輯：陳承功）1140627
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