月經紊亂或長期持續出血 小心子宮內膜癌

（中央社記者郝雪卿台中21日電）子宮內膜癌的發生率有上升趨勢，台中市林新醫院婦幼中心副院長何師竹今天說，如有月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血，就要小心。

何師竹表示，近年國人婦科癌症有很大的改變，從民國85年至105年的20年間，子宮頸癌發生率下降了66%，而子宮內膜癌的發生率卻逐漸增加，在20年間上升至近乎3倍，成為女性排名第6的癌症。

何師竹指出，內膜癌患者通常會有不正常出血，包括月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。大部分的病友會對不正常出血發生警覺而就診，醫師會依照病友的症狀，安排內診、超音波檢查。

若發現子宮影像可疑，則採取內膜做病理檢驗，何師竹認為，早期診斷的比率及治療率很高，第一期患者幾乎全數可以痊癒。治療以手術為主，對於已有轉移的或手術後病理檢驗呈現有轉移之虞的，則追加放射線或抗癌藥物，仍然有很高的治癒率。

不同於子宮頸癌只發生於已有性生活的女性，何師竹表示，內膜癌在未曾生育者發生的機率更高，這是因為孕期和產後哺乳期的內分泌狀況對內膜有保護作用。

何師竹提醒兩個族群要特別注意，例如年長的未婚女性，因為常常將異常出血解釋為「更年期的症狀」而延遲就醫。還有年齡在40歲以下有長期排卵障礙的女性，通常月經長期不來、間或發生大量出血甚至造成貧血。而且臨床特徵是肥胖，身體質量指數（BMI）大於30，其中不乏體重在70公斤以上者。（編輯：吳佳穎）1071221