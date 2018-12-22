國一女公費HPV疫苗 下週基隆率先開打

原訂11月開打的公費HPV疫苗，受到流感疫苗事件波及，開打日期一延再延。衛生福利部國民健康署署長王英偉（右）22日宣布，公費HPV疫苗將於下週開打，基隆市國一女學生將優先受惠。中央社記者張茗喧攝 107年12月22日

（中央社記者張茗喧台北22日電）原訂今年11月開打的公費HPV疫苗，受到流感疫苗事件波及，開打日期一延再延。國健署長王英偉今天宣布，公費HPV疫苗將於下週開打，基隆市國一女學生將優先受惠。

根據衛生福利部國民健康署統計，子宮頸癌高居女性10大癌症第4名，每年有超過4000人罹患子宮頸癌，人類乳突病毒（HPV）是重要致病關鍵，多達7成患者因持續感染16及18型HPV病毒而罹癌。

國健署今年編列新台幣2.5億元預算，預計為國一女學生接種2劑2價HPV疫苗，以每劑約新台幣3000元推估，公費HPV疫苗全面開打後，每人約可省下6000元。

公費HPV疫苗原訂11月開放接種，但同樣在秋冬接種的流感疫苗今年變色、異物事件不斷，導致疫苗缺貨，學生接種期程不斷延後，連帶導致HPV疫苗開打日期一延再延。

國健署長王英偉今天下午出席乳癌防治基金會活動會後受訪時表示，國健署提供的公費HPV疫苗將於下週首次開打，由基隆市率先開打，其餘縣市預計明年下學期開始時再陸續開打。

王英偉說，國健署第一批進口的8萬劑HPV疫苗，早在12月中旬就已準備好，但受到流感疫苗影響以及各縣市政府安排，才延後至今。

根據國健署估計，目前全台國一女學生約有10萬人，扣掉主動提供公費HPV疫苗的10個縣市，仍有約7萬名女學生等待接種疫苗。（編輯：李錫璋）1071222