糖尿病患擅自停藥 住院3月險送命

（中央社記者趙麗妍台中27日電）患有糖尿病的58歲簡先生因感冒自行停藥一個月，後因高燒不退掛急診，檢查發現他的肝有顆大如棒球的膿瘍，肺也受到感染，住院3個月並接受葉克膜治療，才挽回一命。

台中慈濟醫院今天表示，6月初，簡先生因高燒兩天不退，急診檢查發現，他的肝有顆大如棒球的膿瘍，肺兩側也有膿瘍，肺葉遍布20個大小破洞。

胸腔內科醫師陳立修表示，簡先生患有糖尿病近10年，後來自行停藥，導致原在腸胃道中的細菌經血液被帶入肝臟，造成感染引發肝膿瘍，雖使用抗生素，但失控的血糖讓白血球跟免疫系統失去作用，後續併發敗血症轉移成肺部膿瘍。

陳立修指出，肺膿瘍導致患者兩側肺葉遍布20個大小破洞，肺部功能遭破壞近6成，患者出現急性呼吸窘迫引發嚴重肺穿孔、氣胸，經插管仍無法改善缺氧狀況，放置葉克膜。

醫護人員對簡先生進行引流肝膿瘍，因氣胸使用葉克膜治療10天並進行氣切，最嚴重時全身超過20根管線，患者在重症加護病房、呼吸加護病房接受治療，終走過生死邊緣，後續接受復健治療，今年9月出院，告別90天病床。

簡太太從驚慌失措到重拾圓滿家庭，對醫護團隊說不盡的感恩，出院後，簡姓夫妻特地帶著卡片、蛋糕到加護病房致謝。

陳立修呼籲，患有糖尿病以及領有長期處方箋的患者，不宜擅自停藥，應搭配醫囑用藥，用藥上若有疑慮，應與主治醫師討論。（編輯：翁翠萍）1071227