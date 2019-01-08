全力為弱勢奮鬥 蔡總統表彰陳節如貢獻

總統蔡英文（圖）8日晚間出席台灣社會福利總盟感恩餐會時表示，社福總盟理事長陳節如投身社福團體至今已30年，全力為弱勢奮鬥，是最優秀的市民典範。中央社記者王飛華攝 108年1月8日

（中央社記者張茗喧台北8日電）總統蔡英文今天出席社福總盟餐會時表示，社福總盟理事長陳節如在她擔任黨主席、總統的路上都給予許多幫助，投身社福團體至今已30年，全力為弱勢奮鬥，是最優秀的市民典範。

台灣社會福利總盟今天舉辦107年度聯合感恩餐會，總統蔡英文親自與會發表賀詞。

蔡總統表示，今天是前立委、社福總盟理事長陳節如主辦的感恩餐會，政府很多官員、立委、監察委員都「不敢不來」，「連總統都不敢不來」，民進黨主席當選人卓榮泰也親自出席。

蔡總統指出，每次只要碰到陳節如都能學習到很多，陳節如也會告知社福政策在實務上碰到的問題，以及應該有怎樣的政策措施來解決，在社福相關立法推動或是爭取社福團體相關人員合理建置等方面，都做了很多努力。

蔡總統說，在她擔任民進黨主席、總統的路上，陳節如都提供很多幫助，而陳節如也創立智障者家長總會，全力投身社福團體至今30幾年，擔任立委時間也推動修正多種對於身障、弱勢者的法案，全力為弱勢奮鬥，是最優秀的市民典範。

蔡總統指出，政府正積極推動多項方案，包括基本工資調漲，工讀、弱勢者都將受惠，另外也提出4項扣除額，讓月薪新台幣3萬元以下的民眾免繳所得稅，也感謝兒少、婦女、身障、老人團體各自努力，政府也會攜手從制度面落實，尋求更多福利及正義。（編輯：黃于）1080108