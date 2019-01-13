吃益生菌有學問 醫師幫忙破解迷思

國泰醫院小兒科醫師林隆煌說，益生菌不是愈貴愈好，也不是一次吃很多菌就好，而是「有效的一種就夠了」。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北13日電）益生菌怎麼吃、怎麼選常讓人傷透腦筋。國泰醫院小兒科醫師林隆煌說，益生菌不是愈貴愈好，也不是一次吃很多菌就好，過去曾有早產兒吃太多益生菌結果中毒。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師林隆煌表示，腸道是人類身體裡細菌的大本營，打從出生開始，原本無菌的腸道就開始慢慢累積自身腸道共生菌叢，和環境、飲食、種族、基因、身體狀況等有關。近年許多研究也發現，腸內菌種類和數量影響健康和生理機能。

林隆煌表示，補充益生菌也應講求實證科學，目前已有明確證據且廣被醫界專家接受的益生菌運用，最常使用在腸胃炎病患，如急性腹瀉、慢性腹瀉、便秘、腸道發炎等疾病，可改善症狀並縮短病程。有些使用抗生素病患也可考慮吃益生菌，對減輕腹瀉症狀有不錯的效果。

至於坊間常宣傳益生菌可能有改善過敏體質、改善胃食道逆流、減緩氣喘、減肥、甚至是治療大腦退化性疾病等，林隆煌表示，並非所有益生菌都能達到同樣的效果，儘管有些研究證明某些益生菌可能對某些症狀有效，但仍須更大的研究驗證。

益生菌也絕對不是吃愈多愈好，林隆煌說，益生菌是細菌，免疫功能不好者若服用，可能有壞處。曾有早產兒因服用過多益生菌，導致小腸細菌過度生長。

林隆煌表示，因正常人的小腸細菌相對較少，大部分細菌都在大腸，若小腸細菌過度生長，可能會造成噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、營養吸收不良等問題，嚴重的話還會造成意識狀態改變而有生命危險。

林隆煌建議，如果有免疫力問題的特殊疾病、早產兒、化療治療中的病患、服用特殊藥物者，若要服用益生菌，應詢問照護的醫師，經專業評估後再決定是否服用。

關於益生菌也有一些迷思，如「菌種愈多愈好」「貴的品質比較好」等，林隆煌說，如果要購買益生菌，應確認為衛福部認證的合格產品，可選大品牌或醫療院所使用的藥字號品牌，且價錢與效果無關，不要認為「貴才有效」。

林隆煌表示，益生菌也不是一次吃愈多種愈好，而是「有效的一種就夠了」。很多坊間不知名的益生菌品牌常標榜一次8種、10種益生菌，看似輕鬆一顆就搞定，但事實上，一次吃很多種類益生菌反而會導致各種菌種的菌相相剋，「有吃和沒吃一樣」，無法發揮效果。

此外，林隆煌說，益生菌進到人體腸道內要面對為數龐大的原先腸道菌，要想在兵家必爭的腸道裡占有一席之地，就必須使用「菌海戰術」，因此食用的益生菌數量一定至少要菌數一億以上才能發揮應有的效果。

要補充益生菌，林隆煌表示，也可喝優酪乳、優格，但應注意含糖量，最好選擇無糖的產品。（編輯：管中維）1080113