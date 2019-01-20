家庭照顧悲劇頻傳 沒替手且閒言閒語引崩潰

（中央社記者陳偉婷台北20日電）許多家庭照顧者長期累積壓力、沒有替手幫忙，還可能因其他家人「閒言閒語」情緒崩潰。近年照顧悲劇頻傳，家總呼籲，應更關懷沒有照顧替手、身心俱疲的家庭照顧者。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天發布新聞稿指出，近年家庭照顧悲劇頻傳，發生的案例男性比例偏高，照顧者通常沒有照顧替手、老老照顧、照顧失智症者，或是自己有身心疾病等。

但悲劇應可避免。家總理事長郭慈安說，家總研討會曾邀請2名有過自殺念頭的照顧者上台分享求助經驗。70多歲的阿如照顧近100歲的先生，好幾年照顧導致身心受創，但她在新北家庭照顧者支持據點社工協助下，踏出第一步後陸續使用居家服務、喘息服務、機構照顧，積極參與照顧者支持團體，最後圓滿與先生告別。

郭慈安說，阿如是突破「老老照顧牢籠」的成功案例，她現在擔任志工宣導「聰明照顧者」理念，因社會其實有許多資源與專家，很慶幸走出來求助，沒有成為照顧悲劇的犧牲者。

家總祕書長陳景寧分析，歷年來照顧悲劇，沒有照顧替手、不知道或不願意求助、求助四處碰壁是長期因素，但壓垮駱駝的最後一根稻草是「無望感」。近一年來照顧悲劇事件加倍激增，「模仿新聞效果」似已產生影響。

此外，缺乏旁人支持、照顧不被理解也是照顧者的無奈。家總整理6類讓家庭照顧者情緒爆炸的句型。包含質疑照顧品質的「你怎麼顧的？爸媽怎麼會受傷」；貶抑照顧價值，如「你在家時間很多，可以順便打掃，家裡很亂。」

還有有錢就是大爺式的「我出錢，就是要你陪她」；出一張嘴的「你應該多推媽出去散散步，多曬點太陽！」或否定照顧者判斷的「我跟她講話都很正常阿，哪有失智？你不要亂說」以及拒絕照顧者訴苦的「不是有外勞幫忙嗎？你怎麼這麼多牢騷？」

也曾有長期照顧身障孩子的母親分享，曾聽到親友在聚會場合說，「這麼歡樂的場合，謝謝妳沒有帶兒子來」，讓她心裡又氣又難過。

郭慈安說，家庭照顧者已經很拚，別再叫他們加油；照顧者有時也會因為放不下生病的家人，或是不知如何開口求援，家人就以為不需要協助。但不妨利用3句好話：「辛苦了、謝謝你、換你休息」答謝家庭照顧者，讓照顧者感覺辛苦被看見、努力被肯定。

陳景寧也說，照顧悲劇近來有「假期化」趨勢，年關將近，大家應更關懷周遭沒有照顧替手、身心俱疲的家庭照顧者。可播打1966長照專線或家庭照顧者關懷專線電話0800-507272，且可諮詢、善用長照資源幫自己減壓。（編輯：管中維）1080120