每萬名寶寶有一人死於這問題 國健署籲別趴睡

根據統計，全台每一萬名寶寶就有1到2人死於「嬰兒猝死症候群」，趴睡是主要危險因子。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北21日電）別再讓寶寶趴睡了，根據統計，全台每一萬名寶寶就有1到2人死於「嬰兒猝死症候群」，趴睡是主要危險因子。國健署提醒，務必讓一歲以下寶寶仰睡，且床上不可有枕頭、填充玩具等。

衛生福利部國民健康署婦幼健康組簡任技正陳麗娟今天表示，根據衛福部死因統計數據，嬰兒猝死症候群從民國97年起就高居嬰兒前十大死因之列，即一歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程詳細調查後，仍未能找到死因，近5年來平均每一萬名活產嬰兒就有1到2名寶寶因此死亡。

美國兒科醫學會資料顯示，嬰兒猝死症候群是美國嬰兒死因的第3名，每年約有1900件案例發生；國際研究也顯示，相較於仰睡，趴睡的寶寶猝死風險較高，另像是與他人同床共眠、太軟的床面不適當的被褥或物品堆積等，都是重要危險因子。

國健署署長王英偉表示，一歲以下的寶寶無法像較大的孩童或成人一樣，可以將掩蓋口鼻的外物移除，所以嬰兒床上任何鬆軟的物品都有可能導致寶寶窒息，因此寶寶在任何時間皆應保持「仰睡」的姿勢，並排除可能引起嬰兒呼吸道阻塞的因素，例如枕頭或填充玩具等，避免對寶寶造成影響。

王英偉強調，父母除了要讓寶寶仰睡外，另有5大安全睡眠環境守則，像是寶寶應和父母、兄弟姊妹「同室不同床」；使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶的胸部，並將手臂露出，減少蓋住臉部的機會，或穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。

此外，嬰兒床的表面必須堅實平整，不可有枕頭、填充玩具等鬆軟物品，且不要讓寶寶睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者的身上；睡眠環境應避免過熱，不要讓嬰兒穿著太多衣物與過度包裹嬰兒，沒有空調設備時應注意通風；勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。（編輯：吳佳穎）1080121