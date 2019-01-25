春節大吃別忘動一動 5招豬年如意操快學起來

農曆春節將屆，國泰醫院物理治療師簡文仁特別設計簡單的豬年如意操，只要10到20分鐘就能伸展關節、強化肌肉。圖為第一招「豬體大好，全身都是寶」。（國泰醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月25日

（中央社記者張茗喧台北25日電）上班族平時一坐就是一整天，春節假期又大吃大喝，當心肌肉酸痛又發福。物理治療師簡文仁設計簡單的豬年如意操，只要10到20分鐘就能伸展關節、強化肌肉，全家大小都能一起做。

國泰醫院物理治療師簡文仁今天在記者會中發表「豬年五好如意操2.0」，他表示，這款如意操只有簡單5個動作，就能伸展關節、強化肌力及心肺功能以及平衡感，做操前可以先拉筋、暖身，避免拉傷肌肉或失去平衡。

第一招「豬體大好，全身都是寶」，將雙臂、雙腳大開比出「大」的姿勢，手沿著左上肢胸腹到右下肢，左右弓箭步順著摸下來，可以伸展四肢、弓箭步可以強化下肢肌力。

第二招「豬肉吃好，營養真不少」，用雙手撫摸肚子、挺胸挺肚，再雙手高舉頭上發散揮舞、雙腳跳躍，可以挺身伸展胸腹部，再做有氧跳躍運動強化心肺功能及彈跳肌力。

第三招「豬心性好，謙卑免爭吵」，雙手比愛心於胸前，屈膝半蹲，雙手合掌在胸前鞠躬，一腳向後彎起屈身向前單腳獨立，有助訓練單腳平衡動作。

第四招「諸君安好，健康沒煩惱」，雙手放在下巴，手心朝上送飛吻，再雙手大開，右腳朝左後方踏身體，下蹲成「安」字，接著雙手在胸旁用力比讚，身體上半身左右搖晃，可訓練到腿力和上身肌力，伸展身體側邊肌群。

第五招「豬年最好，財富滿寶島」，以雙手拱手拜年，深蹲上下起伏，蹲下時雙手在身旁轉身取物，站起時雙手向外畫大圓，可以強化背腰及下肢肌力。

簡文仁說，這款如意操適用任何人，春節時間可以找個空閒的時間，全家人一起慢慢地動一動，做個10到20分鐘，可消耗熱量、讓身體線條更完美。（編輯：黃于）1080125

國泰醫院物理治療師簡文仁25日在記者會中發表「豬年五好如意操2.0」，他表示，這款如意操只有簡單5個動作，就能伸展關節、強化肌力及心肺功能以及平衡感。圖為第2招「豬肉吃好，營養真不少」。（國泰醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月25日

國泰醫院物理治療師簡文仁設計「豬年五好如意操2.0」，25日發表，只要簡單5動作、10到20分鐘就能伸展關節、強化肌肉。圖為第3招「豬心性好，謙卑免爭吵」。（國泰醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月25日

國泰醫院物理治療師簡文仁25日發表「豬年五好如意操2.0」，透過5個簡單動作帶領民眾伸展筋骨，適合各年齡層朋友一起做。圖為第4招「諸君安好 健康沒煩惱」。（國泰醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月25日