統一發票千萬獎開出14張 下午公布藏寶地圖

（中央社記者邱柏勝台北30日電）財政部今天下午將公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎與200萬元特獎中獎張數率先公布，分別有14張與11張中獎，2月6日起可兌領，領獎期限至5月6日止。

107年11、12月統一發票中獎號碼，特別獎（新台幣1000萬元）88515559；特獎（200萬元）47551146；頭獎（20萬元）3組分別為83513656、85250862、61472404。

另外，增開六獎3組，末3碼分別為185、079、442。財政部提醒中獎人，務必在5月6日前兌獎，以免財神爺過門不入。

財政部官員表示，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，中獎後也會主動通知中獎人；若有歸戶，獎金更會在開放兌領獎當天，就直接匯入指定帳戶，不必費時對獎，也不怕錯失領獎期限。

此外，財政部自今年1月1日起推動統一發票兌獎多元服務措施，除新增網路APP兌獎服務外，也擴大實體兌領獎據點，民眾可赴第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、四大超商、全聯、美廉社等1萬3000多處兌獎據點兌獎。

財政部表示，民眾下載App並將載具歸戶，消費時透過載具索取雲端發票，則發票就會自動存入App的「發票存摺」中，何時、何地消費，花了多少錢，全都一目了然。發票若中獎，系統也會主動通知，民眾可節省對獎時間。（編輯：楊凱翔）1070130