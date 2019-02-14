郭台銘臉書貼文 祝天下有情人終成眷屬

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團總裁郭台銘今天下午臉書貼文，今天是西洋情人節，祝天下有情人終成眷屬。他還透露，過年期間就出國工作，回程途中帶著太太孩子在杜拜停留一下。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行開工典禮，郭台銘並未現身，不過郭台銘今天下午透過臉書貼文，趁今天是西洋情人節，祝天下有情人終成眷屬。

郭台銘透過臉書貼文表示，他沒有特意慶祝這個節日，他認為當心中有愛，每天都是節日，但若無情，就算是特意過節，也是虛應故事而已。

郭台銘說，今天同時是集團開工的好日子，因為已正式上班好多天了，集團同事早就為今年的業績開始打拚，過年期間他就出國工作，回程途中帶著太太孩子在杜拜停留一下。

當時在杜拜寧靜的沙漠，他說，在家人身邊充電，回到台灣，把家人安全送回家中，就又轉身啟程，因為今年鴻海集團要成長，他以身作則，一馬當先。

郭台銘表示，他不特意過節，但透過臉書送給大家祝福，也希望大家都傳達給另一半感謝。

他說，自己的太太給了他很大的支持，鴻海的年終尾牙抽獎抽的都是眷屬獎，因為支持另一半的工作和事業，當然要被感謝。

郭台銘說，這幾年，他的太太曾馨瑩過生日，問她要什麼禮物，她都回答說，做公益好了。今年基金會就在尾牙邀請各縣市農民來推廣農產品，每攤她都親自去加油。

郭台銘說，曾馨瑩是個低調善良的人，今天情人節，他祝福她快樂，也祝福所有朋友心中有愛，風雨無懼。（編輯：楊凱翔）1080214