情人節情話放閃 部會最威金句出爐

財政部臉書小編「馬卡龍女孩」放上11個部會的代表性情話，財政部的是「我的錢都交給你」。（圖取自facebook.com/mof.gov.tw）

（中央社記者邱柏勝台北14日電）情人節免不了要「情話綿綿」，政府部會也跟上潮流。財政部臉書小編「馬卡龍女孩」今天放上11個部會的代表性情話，其中財政部的「我的錢都交給你」，被網友笑稱是「最威」金句。

另外，法務部的情話金句，引用歌手張宇「愛情條約」歌詞，寫下「複誦愛情條約—所有的差遣都要甘之如飴」也讓網友莞爾，但坦言要「有點年紀」的網友，才會知道這句情話的梗。

至於代表勞動部的情話，是「家裡的家事，全都交給我。」網友笑稱「令人感到輕鬆」；交通部則是「想去哪邊玩，我都當你的專屬司機」；教育部的金句也是單刀直入，直言「只想跟你修戀愛學分」。

而文化部情話金句為「你是永恆不變的經典流行」；外交部是「親愛的，我帶你出國度假」；內政部相當霸氣地說「你的一切大小事我都要管」；國防部則說「我對你的愛忠貞不二」。科技部的情話金句不太像情人，反而比較像親子，直言「你要什麼3C產品我都買單」。

經濟部的情話金句則是「你就是我的需求，我願意供給全部的愛。」相當有偶像劇風格。

此則貼文一出，也引發不少網站小編回文，包含民進黨立委蔡易餘的臉書小編回了「他們都叫我幹話王子，但我只想當你的王子」；「農業科技產業情報站」臉書小編則說「神農嚐百草，但我不會讓你吃草」，成功引發話題。（編輯：林孟汝）1080214